Nakstad om smittetall: − Kan tyde på en utflating

Espen Rostrup Nakstad er forsiktig optimist etter de siste dagenes smittetall. Men to ting bekymrer ham fremover.

Tirsdag ble det registrert 429 nye smittetilfeller i landet. Dette er 251 færre tilfeller enn gjennomsnittet de siste syv dagene, som er på 680.

Søndag var det registrert 555 nye tilfeller og lørdag var tallet 439.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier det er for tidlig å si om de nye smittetallene er en vedvarende trend, men han er positiv til tallene.

– Det betyr i hvert fall at vi kan ta motivasjon og finne glede i at noen ting går riktig vei, sier han.

Han legger til at det er store forskjeller mellom kommunene. Noen kommuner har få eller ingen smittetilfeller, mens flere har høye smittetall.

Tirsdag er det 85 nye registrerte smittetilfeller i Oslo - 75 færre enn ukessnittet på 160.

Kan tyde på utflating

Nakstad presiserer at det fortsatt er for tidlig å si, men at tallene kan tyde på en utflatning av smitten.

– Tallene går jo mye opp og ned fra dag til dag. Men det ser ut som at det kanskje kan tyde på en utflating, sier Nakstad.

– Nå har det gått en uke med ekstra strenge tiltak i hele Norge, og hvis dette fortsetter slik vi håper, med mer kontroll på utbruddet i mange kommuner, så vil jo disse tallene kunne begynne å peke nedover igjen, sier han.

To bekymringer

Nakstad sier at helsedirektoratet har to store bekymringer nå.

– Det ene er smitte fra utlandet, for det er mange som kommer tilbake til Norge nå etter julen. Og det kommer mange sesongarbeidere for å jobbe. Vi vet at mange av dem også tester positivt på grensen, sier han.

Tirsdag ble det kjent at rundt to av 100 coronatester på Oslo Lufthavn var positive i midten av forrige uke. VG skrev mandag at over 6200 personer droppet coronatest på flyplassen i perioden 2. januar til 7. januar-

– En annen bekymring vi har et at vi har smitteutbrudd i Norge og mange av dem har vart ganske lenge. Vi er avhengig av å få kontroll på dem før vi kan være sikre på at tallene faktisk går nedover, sier Nakstad.

