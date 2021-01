Unmute video Her blir Rune og Hillevi (12) tatt av snøskred

Her blir Rune og Hillevi (12) tatt av snøskred

– Jeg tenkte én ting, jeg kommer til å dø.

Publisert: Nå nettopp

Søndag 10. januar er det meldt nysnø i Trysil, og Rune Røsten og datteren Hillevi Ragnhildsdatter Røsten håper på at det kan føre til puddersnø i en av bakkene ved hytta deres.

Det er tåke, men når de kommer seg lenger opp på fjellet er det strålende sol og blå himmel.

Løypen de har sett for seg å kjøre ned heter «Eksperten», og de har kjørt den før.

Snøen er så hard at det knapt settes merker, og de kjører dermed litt til venstre for løypa, i håp om å finne bedre forhold.

Det er stille i det rolige fjellandskapet. Det eneste man kan høre er lyden av ski mot snø som stadig blir mykere.

– Her er det bedre, roper Rune fornøyd til Hillevi.

Så slår snøen sprekker foran ham.

Se hele dramaet i denne videoen:

Trodde hun kom til å dø

– Du får tenkt ganske mye når du raser nedover lia, sier Rune.

Under skredet havnet Hillevi og Rune på hver sin side.

– Jeg tenkte én ting, jeg kommer til å dø, sier Hillevi.

Rune måtte grave henne ut av snøen. De mistet også skiene sine i skredet.

Det er betydelig snøskredfare i Sør-Norge, opplyser Ingrid Skrede, vaktleder for snøskredvarsling i varsom.no.

Hun understreker at folk bør være obs på drønn og sprekker når de går på tur.

Til tross for en veldig ubehagelig opplevelse, har Rune og Hillevi stått på ski i Trysil i etterkant.

– Treneren min sa at jeg har blitt bedre å stå på ski etter skredet. Han sa at nå som jeg har opplevd et skred, er ikke det å kjøre borti porter så farlig lenger, forteller Hillevi.

Nå oppfordrer de alle til å ha med skredutstyr på tur.

– Hvis du tror du kan prøve skli unna skredet, kan du bare glemme det. Det skjer så fort, sier Rune.