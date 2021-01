MÅ REISE: Carita Reknes (t.v.) og Cathrine Papatzacos reagerer på at universitetet de studerer ved i Madrid tvinger dem til å møte opp fysisk til eksamen. Foto: Privat

Må reise til Madrid for eksamen: − Uforsvarlig og grunnløst

Norske studenter ved spansk universitet fortviler over krav om fysisk oppmøte på eksamen.

Publisert: Nå nettopp

Carita Reknes (22) og Cathrine Papatzacos (22) studerer psykologi på det internasjonale universitetet Universidad Europea de Madrid (UEM) i Spanias hovedstad. Nå fortviler både de og medstudenter – de må nemlig reise til et snøstorm- og coronarammet Madrid før mandag for å ta eksamen.

– Jeg syns helt ærlig at det er uforsvarlig og grunnløst at de ber oss om å reise til Madrid for å ta eksamen. De har ingen argumenter som er gode nok til å forsvare det de ber oss om å gjøre, sier Papatzacos.

I Norge frarådet Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Disse rådene gjelder per nå til 1. mars.

Studentene savner en forklaring på hvorfor det er nødvendig å reise til Madrid for å ha en digital eksamen.

Se video fra snøkaoset i Madrid:

– Vi anser å reise til Spania som unødvendig når eksamen fint kan tas hjemme, slik som i 2020, sier Reknes.

Papatzacos forteller at studentene har fått lite informasjon om hvordan eksamen vil foregå, og hvordan universitetet skal hindre at smitte sprer seg.

– At de syns det er greit at studenter fra bokstavelig talt hele verden skal samles i små klasserom nå, syns jeg er helt forkastelig, sier Papatzacos.

Over 50.000 døde

Papatzacos sier at universitetet begrunner kravet om fysisk oppmøte med at studentene bare er lovet nettskole ut 2020. Gjennom våren og høsten har eksamener og undervisning foregått digitalt. Studenter som tester positivt for covid-19 eller har andre helsemessige grunner til å ikke reise får ta eksamen hjemmefra.

Foto: Privat

Ifølge VGs oversikt har Spania stigende smittetrend. Totalt er 2,2 millioner registrert smittet i landet siden pandemiens begynnelse. 53.000 mennesker er døde.

– Mangel på informasjon

Reknes er sterkt kritisk til hvordan universitetet har håndtert situasjonen. Ifølge henne har det ikke kommet noen offisiell melding fra universitetet om hva som foregår, men lærerne har sagt at det forventes at de møter opp fysisk. Studentene har forsøkt å få svar fra skoleledelsen, uten hell.

– Det dummeste med hele opplegget er mangel på informasjon og at de ikke hører på hva vi sier. Beskjeden vi får er enten at de ikke kan svare, eller at vi må snakke med noen andre – hvis de i det hele tatt svarer, sier Papatzacos.

les også ANSA blir kontaktet av bekymrede studenter i utlandet

– Universitetet er en trygg plass

Victor Arribas Vega ved UEM skriver i en e-post til VG at universitetet følger retningslinjene fra helse- og utdanningsmyndighetene i landet når det kommer til undervisning og eksamen med fysisk oppmøte.

– Per i dag sier forskriften fra myndighetene at eksamen skal avholdes fysisk for alle studenter ved slike studieprogrammer, samtidig som strenge sikkerhetstiltak skal overholdes. Derfor har vi en sikkerhetsprotokoll som gjør at universitetet er en trygg plass.

Vega påpeker at universitetet samarbeider med studentene for å finne alternativer for dem som ikke kan reise på grunn av juridiske omstendighet, for eksempel reiserestriksjoner i hjemlandet eller covid-19-smitte.

INTERNASJONAL SKOLE: Universidad Europea de Madrid (UEM) er et internasjonalt universitet med studenter fra hele verden. Foto: Privat

les også Ingrid (24) må ta eksamen på julaften

– Vi vurderer hvert tilfelle individuelt, og hvis det er en velbegrunnet årsak, kan eksamen avlegges digitalt.

Vega legger til at forespørsler fra studenter behandles så fort som mulig.

Snøstorm skaper trøbbel

Det er ikke bare pandemien som gjør situasjonen vanskelig i den spanske hovedstaden. Denne uken har Madrid opplevd det største snøfallet på 50 år, og temperaturer nede i −10 grader, skriver NTB. Uværet har ført til store problemer i infrastrukturen og kollektivtransporten.

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Snøstormen har også ført til at universitetet kvinnene går på har utsatt å åpne etter juleferien. Fredag kveld fikk studentene mail om at universitetet åpner igjen mandag – samme dag som eksamen avholdes.

– Det er et ekstremt rot, og vi får ikke noe ordentlig svar, sier Reknes.

Frykter å stryke hvis de ikke drar

Dette er fjerde året Reknes og Papatzacos studerer ved universitetet i Madrid. Siden pandemien traff Europa for fullt i mars har de imidlertid hatt skole online fra Norge. I høst var Reknes tilbake i Madrid i noen uker på grunn av bosituasjonen sin.

Foto: Privat

– Jeg likte ikke å være der. Det er veldig strengt, med portforbud og maskepåbud ute på gaten. Det er greit å holde seg her i Norge og ikke reise frem og tilbake under en pandemi, sier hun.

Både Papatzacos og Reknes reiser til Madrid i løpet av helgen. Hvis ikke frykter de å stryke i faget.

– Jeg må nesten bare gjøre det beste ut av det, sier Papatzacos.