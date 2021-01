STERKT: Kongeparet møtte nødetater og overlevende etter kvikkleireskredet i Gjerdrum. Foto: Lise Åserud

Kongeparet i Gjerdrum: − Det er sterke mennesker

OLAVSGAARD (VG): Det var et tydelig rørt kongepar som møtte overlevende og nødetater søndag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er vondt å se, men samtidig er jeg takknemlig for det arbeidet som redningsmannskapene har gjort. De har jobbet dag og natt for å få ut mennesker, men dessverre er det noen få igjen som er savnet, sier kong Harald til pressen.

De står utenfor Olavsgaard hotell, der de første som ble reddet ut og evakuert etter kvikkleireskredet onsdag nå bor.

Kongeparet har søndag besøkt Ask sentrum og møtt nødetatene som fortsatt jobber med å søke etter folk i rasområdet. Deretter bar turen til Olavsgaard, hvor de fikk møte de overlevende.

– Det er sterke mennesker, med sterke historier. Det gir håp, sier dronning Sonja.

– Jeg har problemer med å finne ting å si, for dette er helt forferdelig. Det er veldig vanskelig å sette ord på dette, sier kongen.

Dronning Sonja trekker frem den store dugnadsånden som har vist seg i dagene etter skredet.

– Jeg er imponert over hele Norge som sender klær og alle som gjerne vil hjelpe. Det er medmenneskelighet som er å ta og føle på.

Ballsalen, resepsjonen og kjelleren på Olavsgaard hotell ble fylt med klær, mat og leker allerede torsdag formiddag. Det ble til slutt så mange gaver, at de måtte si stopp.

En utrolig vond situasjon

Det sterkeste søndag var det å snakke med de overlevende.

– Vi var forberedt på hva vi skulle møte, men det er sterkt, sier dronning.

Kong Harald skyter inn at det er sterkere for de overlevende enn det er for kongeparet.

– Den følelsen de har i dag, som er sorg, vil gå over i en god aktivitet for å få gjenskapt det som har blitt borte. At de får styrke til å ville gå på igjen. Sammen med kommunen, som gjør alt de kan for at Gjerdrum skal komme på bena igjen. Mennesker har noe i oss som gjør at vi takler dette, vi har en stahet i oss. Vi vil ha det tilbake til normalen og få et godt liv igjen, sier dronning Sonja.

Takket redningsmannskapene

Kronprins Haakon har også deltatt i møtene i Gjerdrum søndag. Utenfor det andre hotellet som benyttes av de evakuerte forteller han om det han har sett og hørt.

– Jeg har både truffet de som er pårørende til noen som er bekreftet omkommet og noen som er savnet, og de som har mistet huset sitt, sier kronprinsen utenfor hotellet på Gardermoen.

Han sier videre at det er tydelig for kronprinsen at det er mange i Norge som føler med de som er berørt.

– Det er sterke inntrykk og voldsomme historier, og det er vondt å kjenne på hvordan de har det. Samtidig synes jeg det er veldig fint, vi ser hvordan folk sender klær. Det har kommet mer enn det som det er behov for

BESØK: Kronprins Haakon møtte pressen utenfor hotellet ved Gardermoen. Foto: Tor Erik Schrøder

– De som er her gir uttrykk for at den støtten og den positive kommunikasjonen som har kommet fra folk i hele Norge, det setter de pris på.

Kronprinsen takket alle redningsarbeiderne som fortsatt søker i ruinene etter skredet.

– Det er viktig at systemet fungerer godt når en så alvorlig hendelse skjer. Det er imponerende å se hvor godt redningsarbeidene jobber, det er viktig for at arbeidet skal være effektivt. Alle de frivillige som jobber på mottakssentrene gjør også en utrolig viktig innsats den første tiden.