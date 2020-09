OVERVÅKINGSBILDER: Politiet mener video av Laila Bertheussen viser at hun kastet en printer med tilhørende emballasje. Den aktuelle printertypen sees på bildet nederst til venstre. Bildet oppe til høyre er utsnitt av Laila Bertheussens veske. Foto: Politiet/PST

Her mener de Bertheussen kvitter seg med printerbevis

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener disse overvåkningsbildene viser Laila Bertheussen som kvitter som med en printer.

29. januar 2019, rundt klokken 13.55, fanger overvåkningskameraet utenfor Laila Bertheussen og Tor Mikkel Waras bolig på Røa i Oslo opp følgende situasjon:

Bertheussen som i flere omganger bærer ut gjenstander som hun legger i bilens bagasjerom før hun kjører av gårde. Det blir blant annet båret ut ulike sammenbrettede pappesker og annet avfall. Over skulderen hennes henger en rød veske som inneholder noe som kan ligne på en sort boks.

I BERTHEUSSENS VESKE: Viser bildet til venstre en HP-printer lik den på bildet til høyre? Ja, mener aktoratet. Laila Bertheussen husker ikke hva hun hadde i den røde vesken. Foto: Politiet/PST

Påtalemyndigheten mener at denne situasjonen er Bertheussen som kvitter seg med en printer av typen HP Envy 5020, som de mener hun har brukt til å utforme trusselbrevene som ble sendt til henne selv og samboeren samt ekteparet Tybring-Gjedde.

Laila Bertheussen har i retten forklart at hun nok var på vei til Smestad gjenvinningsanlegg, dit hun ofte dro for å kaste ting. Nøyaktig hva det var hun kastet denne dagen husker hun ikke, men hun avviser at det var en printer.

– Kan være printeren

Politiet har undersøkt overvåkningsbildene og sammenlignet dem med henholdsvis den konkrete printertypen og emballasjen printeren kommer i.

– Jeg kan ikke si med sikkerhet at dette er HP Envy-skriveren. Men av det jeg kan se, så vil jeg si at det er mer sannsynlighetsovervekt for at det er en HP-skriver enn at det ikke er det, sa spesialetterforsker Erik Sandøy i Oslo politidistrikt da han forklarte seg for retten onsdag.

Det er Sandøy som har gjort undersøkelsene av videomateriale.

Statsadvokat Marit Formo har i retten sagt at aktoratet kommer til å anføre at det som er i Bertheussens veske er den aktuelle printeren.

PRINTER-EMBALLASJE: Politiet har sammenlignet pappesken med bildene av bagasjerommet til Bertheussen. Foto: Politiet/PST

Under ransakingen beslagla politiet to printere hos Bertheussen. De tekniske undersøkelsene utelukker at disse er brukt i utformingen av trusselbrevene. PST mener det trolig er en printer av typen HP Envy 5020 som er brukt.

Bertheussen har i tidligere avhør avvist at det ble kjøpt noen nye printere i januar dette året, men åpnet i retten denne uken for at det likevel kunne ha hendt, men at den ikke fungerte som den skulle.

Hun avviste derimot at hun hadde kastet printeren, men hun husker ikke hvor den ble av. Hun fortalte at hun kan ha satt den inn på et kott, eller ha sendt den til gjenbruk.

HP-skriver solgt kontant

Fem dager før hendelsen ble det gjort diverse skriverrelaterte nettsøk på Bertheussens nettbrett. Det ble blant annet søkt på «billig skriver» og nettbutikken til Clas Ohlson.

I retten har det blitt vist frem en kvittering på kjøp printer av den aktuelle typen fra Clas Ohlson på Sandvika Storsenter 24. januar klokken 20.42. Denne er betalt kontant.

Bertheussen sa i retten at hun ikke hadde noe minne om at det er henne som har kjøpt denne printeren. Kortet hennes er derimot registrert med et kjøp på Meny på det samme senteret tolv minutter etter at printeren er solgt.

– Var du på Sandvika storsenter den kvelden? lurte statsadvokat Marit Formo på i retten.

– Jeg har sett ut ifra dokumentasjonen i saken at jeg var det.

Bertheussen nekter straffskyld og mener hun er et offer i saken.

