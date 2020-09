MISFORNØYD: Ap-nestleder Hadia Tajik mener det er blitt «formidable» vekstforhold for milliardærer under Erna Solberg. Foto: Frode Hansen, VG

Tajik om sjokkrapport om ulikhet: – Dette er hårreisende

En fersk rapport som fastslår at ulikhetene i inntekter i Norge er svært mye større enn tidligere antatt, sjokkerer Ap og SV.

Nå nettopp

Ett av funnene i rapporten til fra Statistisk sentralbyrå er at 3700 rikeste i landet har en skatteprosent på sin inntekt som er halvparten av de med snittlønn.

– Dette er hårreisende funn, fastslår Aps finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, til VG.

– Disse tallene avslører bløffen til høyresiden, sier SVs leder Audun Lysbakken.

Fikk bakoversveis

Også mannen som har ledet arbeidet med rapporten, Rolf Aaberge i SSB, fikk bakoversveis av tallene som materialiserte seg.

– Jeg ble enormt overrasket. Jeg hadde ikke trodd at ulikhetene i inntekt var så stor i Norge, selv om vi var klar over at den var større enn i de offisielle statistikkene, sier Aaberge, som har forsket på økonomisk ulikhet både i Norge og internasjonalt i flere tiår.

ANERKJENT: Seniorforsker Rolf Aaberge i SSB har forsket på inntektsforskjeller i Norge og internasjonalt. Foto: Solberg, Trond

Undersøkelsen som ble offentliggjort fredag, viser blant annet:

De én prosent rikeste i Norge får rundt 20 prosent av alle inntekter i året.

De 0,1 prosent rikeste – rundt 3700 personer – raker inn rundt seks prosent av alle inntektene.

Skattetallene viser at mens skattesatsen øker fra de gjennomsnittlige inntektene helt opp til de én prosent rikeste, har skatteprosenten for de én prosent rikeste ligget noe lavere de siste årene enn blant de med gjennomsnittsinntekt.

Men for de 0,1 prosent rikeste er skatteprosenten halvert – og jo mer man tjener hvis man er blant de aller rikeste, jo lavere blir skatteprosenten.

Aller rikeste

– De én prosent aller rikeste i Norge betaler en lavere andel skatt som en med helt vanlig inntekt, for eksempel en sykepleier som tjener 450-500.000 kroner i året, sier Tajik.

Lysbakken legger ansvaret på regjeringen.

– Disse tallene avslører bløffen til høyresiden. Vi har en forskjells-krise i Norge. Dette er ikke lenger et land med små forskjeller. Vi har blitt et land der mer og mer er rigget for de rikeste, og for at de rikeste skal få mer og mer, sier SVs leder.

Torsdag la finanstidsskriftet Kapital ut sin årlige liste over Norges rikeste. Den viste at milliardærene blir rikere og flere for hvert år.

– Det er en dag med to dårlige nyheter som viser en trend under Erna Solberg: Kapital slår også fast at det er historisk mange milliardærer i Norge. Vekstforholdene for milliardærer har vært formidable under Høyre-lederen. Denne regjeringen viser at de er for rikfolk og ikke vanlige folk når dette er resultatet. Tallene viser at det blir stadig lettere å tjene penger på å ha penger, enn å tjene penger på å gå på jobben, sier hun.

Tidligere har den offisielle inntektsstatistikken bygd på innbetalt skatt som er rapportert i selvangivelsen. Det nye med denne undersøkelsen fra SSB, er at man i tillegg har beregnet hvor mye inntekter aksjeeiere i bedrifter har hatt etter betalt selskapsskatt – men som ikke er tatt ut av bedriften for utbyttebeskatning og slik har endt opp på selvangivelsen. Denne inntekten er tidligere ikke regnet med.

Hull i statistikken

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er glad for at denne rapporten nå finnes.

– Vi har egentlig visst det i mange år, at den offisielle statistikken har hull. Nå har vi fått de tallene på plass. Og det avslører en ganske dramatiske ulikhet i Norge, som jeg tror at folk flest ikke er klar over. Man tror at vi er et relativt likt samfunn, men disse tallene er så drøye at det må få konsekvenser for politikken, sier hun.

– En så stor skjevfordeling betyr også noe for maktforholdene i samfunnet. Disse superrike personene har både mye penger til eget forbruk, men også makt til å påvirke samfunnsutviklingen og politikken i Norge, sier Kaski.

– Hvordan da?

– Særlig ved å kunne nå gjennom med sitt budskap om å kutte skattene. Det har vi jo sett et stort trøkk på de siste årene, som jo både regjeringen selv har gitt etter ved å kutte både i formuesskatten, inntektsskatten og selskapsskatten, sier Kaski.

– Dette budskapet når de ut med gjennom for eksempel organisasjoner og finansiering av tenketanker, og gjennom at de selv er så rike at de kan komme godt gjennom i mediene med sine behov for å kutte skatter. De er godt representert på årsmiddagen til Norges Bank og NHO. Det er ikke lenge siden NHO igjen var ute og mente at hele formuesskatten måtte bort. Hvis man gjør det, vil man både få 25.000 nullskattytere og at ulikheten skyter enda sterkere fart, fortsetter hun.

– Det utfordrer også prinsippet om en mann en stemme. Det er viktig at vi tør å si: De rikeste bør ha mindre penger.

Publisert: 25.09.20 kl. 13:06