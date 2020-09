MAKS: Også julebordsesongen rammes av grensene for hvor mange som kan samles samtidig. Akkurat nå er maksen 200 personer på offentlig sted og 20 på privat sted. Men dette kan strammes inn lokalt hvis det kommer utbrudd, slik som i Oslo og Bergen nå. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helsedirektøren er bekymret for julebordsesongen: – Kan bli vanskelig

Helsedirektoratet er bekymret for smitte når nordmenn skal samles til julebord. Hotellbransjen får ikke ha fullt hus, som de pleier.

Nå nettopp

At nordmenn snart vil trekke innendørs på grunn av høst- og vinterkulde bekymrer Helsedirektoratet. For da vil flere samles inne i trange rom med dårlig ventilering. Coronaviruset kan få bedre forhold for å spre seg.

Midt oppi dette kommer den store julebordsesongen, hvor bedrifter, venner og familier vanligvis samles skulder til skulder. Helsedirektoratet varsler egne råd for hva folk skal gjøre med årets julebord.

– Det er noe vi bekymrer oss for. Vi vil nok se nærmere på hvilke råd vi gir for julebordsesongen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

– Hvordan vil julebordsesongen kunne se ut?

– Jeg tror det er klokt å være forberedt på at også årets julebordsesong kan bli veldig forskjellig fra hva man er vant til. Jeg har vanskelig for å se for meg at det vil bli mulig å arrangere store julebord for hele bedrifter, men kanskje blir det mulig å gjennomføre mindre julebord for avdelinger eller deler av avdelinger, sier Guldvog til VG.

IKKE STORE SAMLINGER: Det blir ikke noe stort julebord med jobben for hverken helsedirektør Bjørn Guldvog eller helseminister Bent Høie i år. Hos begge kan det heller bli mindre markeringer i ulike avdelinger. Foto: Vidar Ruud

Helseminister Bent Høie påpeker at det kritiske er hvordan julebordet gjennomføres:

– Det viktigste er at en holder på smittevernreglene og tenker at man også skal kunne holde enmeteren etter pinnekjøttet og akevitten, ikke bare før pinnekjøttet og akevitten, sier Høie til VG.

Smell for hotellbransjen

VG besøkte i sommer Thon Hotel Lofoten, hvor de så mørkt på førjulsukene. Vanligvis har de 900 folk på julebord hver helg og fullt hus, fra midten av november til midten av desember.

I år går ikke det.

– Regnestykkene er jo katastrofale, sier hotelldirektør Erik Taraldsen.

– TRYGT: Ved Thon Hotel Svolvær mener de det skal gå fint å arrangere julebord for 200 personer trygt. Men mens de vanligvis har 450 gjester både fredag og lørdag i julebordsesongen, skal de nå bare ha 200 én av dagene, påpeker hotelldirektør Erik Taraldsen ved Thon Hotel Lofoten. Foto: Lech Klaudia

De tilreisende som kommer på julebordene, er også viktig for lokalsamfunnene.

– Kjøpesentrene blir fylt opp av tilreisende. De handler og bruker penger på lokale håndverksbutikker, påpeker Taraldsen.

Men de prøver å satse likevel, med én konsertmiddag med 200 personer hver helg.

– Vi gjør det for å ha litt liv i huset. At det blir litt liv, i alle fall. Vi la dette ut for salg i går og det er kø på telefonen. Jeg ser litt lyst på det akkurat i dag, sier Taraldsen.

– Vi er hele tiden prisgitt den rådende smittesituasjonen og regler og retningslinjer som kommer fra myndighetene. sier direktør for salg og distribusjon i Scandic Gry Eriksen.

Saken fortsetter etter videoen ...

Derfor kan det bli mer spredning innendørs

Å rope til bordkavaleren på et støyete julebord, er ingen god idé midt i en pandemi med dråpe- og kontaktsmitte. Under et julebord kan du også bli sittende i et rom med andre over flere timer, uten den samme ventilasjonen som utendørs.

– Hva er det som gjør flere samlinger innendørs skummelt?

– Det handler om at all luft som du puster ut, den befinner seg i det rommet du er. Når vi har vært i dette rommet, vil mye av den luften som har vært i mine lunger fortsette å være i dette rommet. Når vi er ute i det fri, sprer luften seg i et mye større volum, ganske raskt. Det er en stor forskjell, for jo mindre rommene blir, og jo trangere de blir, jo mer vil denne luften holdes komprimert i et lite område. Og det gjør at smitten brer seg lettere, sier helsedirektør Guldvog.

Publisert: 23.09.20 kl. 16:57

