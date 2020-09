Tror de første vaksinedosene kan komme til Norge i vinter

To av tre nordmenn skal vaksineres. Flere av EUs vaksinekandidater har lovet doser i løpet av 2020.

Norge er med i en EU-allianse som forhåndsbestiller flere hundre millioner vaksinedoser fra flere produsenter, i håp om at en av dem lykkes og faktisk virker mot coronaviruset.

– Vi har lagt til grunn et estimat om at man skal vaksinere 75 prosent av befolkningen som er i risikogruppen og 50 prosent av resten av befolkningen, sier helseminister Bent Høie på et vaksineseminar tirsdag formiddag.

Håper på doser i vinter

Departementsråd Bjørn Inge Larsen i Helsedepertamentet understreker at det er mye usikkerhet rundt når de første dosene av en godkjent vaksine kan være klare i Norge.

Så langt har EU avtaler eller intensjonsavtaler med seks ulike produsenter.

– Tre av de seks EU-kandidatene har optimistiske anslag på å levere vaksinedoser i 2020. Vi er ikke helt sikker på at det faktisk kommer til å skje, sier departementsråden.

For ikke bare må det bevises at vaksinene faktisk virker. De må også være trygge og ha akseptable bivirkninger. Og produksjonen må kunne skaleres opp til å levere hundrevis av millioner av doser.

– Er det realistisk å håpe eller forvente at to av tre i befolkningen vil være vaksinert i løpet av 2021?

– Det er ikke helt urealistisk å tro det, med de optimistiske anslagene som disse selskapene har. EU legger til grunn at mange av disse selskapene ikke vil lykkes. Hvis disse firmaene får til de prosjektene som vi har gående, er det realistisk å tenke 2021, sier Larsen.

Helseminister Bent Høie påpeker at dette er det mest optimistiske anslaget: At Norge skal få vaksinedoser allerede i vinter og få vaksinert den delen av befolkningen som ønsker det i løpet av 2021.

Men understreker at mye skal klaffe for at dette faktisk skal skje.

– Det er nettopp det som er utfordringen, sier helseministeren.

Forskere over hele verden jobber nå med over 200 kandidater til en coronavaksine. Ifølge VGs vaksineoversikt er syv av dem akkurat nå i den siste og avgjørende testfasen:

Hvordan skal Norge få tak i en vaksine? Den norske regjeringen forhandler ikke direkte med legemiddelselskapene for å forhåndsbestille doser, slik for eksempel USA gjør. Men Norge skal være med i to vaksineallianser som gjør det. 1. EU-alliansen: EU-landene er blitt enige om å forhandle felles, og Norge er med i det samarbeidet. EU-alliansen investerer i utviklingen av flere vaksiner og forhåndsbestiller doser, i håp om at minst én av dem vil lykkes. Dette er regjeringens hovedstrategi for å få en vaksine til Norge. 2. Global allianse: Norge skal også delta i den globale vaksinealliansen COVAX, som har som mål å sikre rettferdig fordeling av vaksiner verden over. Tanken er at alle skal land få vaksiner samtidig, uavhengig av hvor mye penger de har. COVAX ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), organisasjonen GAVI og vaksinekoalisjonen CEPI. CEPI støtter en rekke vaksiner som alle i denne alliansen kan få, hvis vaksinene lykkes. Hvilke vaksiner Norge kan få tilgang til gjennom disse alliansene kan du se i listen over vaksinekandidater lenger opp, ved å trykke på «aktuelle for Norge». Vis mer

Hvem får den først?

Når Norge faktisk får vaksinedoser hit, vil det i starten være strenge prioriteringer for hvem som skal få den. Og hvem man faktisk skal prioritere først, er det vanskelig å si før vi vet hvilken vaksinekandidat som vinner frem. For noen kan virke bedre på eldre, noen bedre på yngre, og det kan avgjøre hvem som må få den først.

Men både FHI, regjeringen og Verdens helseorganisasjon trekker frem helsearbeidere og folk i risikogruppen, for hvem som skal få en vaksine først.

Administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen påpeker at erfaringsmessig så vil kun 20 prosent av vaksinekandidater som går inn i klinisk testing (altså testing på mennesker) faktisk bli godkjent og lykkes.

– Vi vet ikke om det er sammenlignbart for denne situasjonen, understreker han.

Hvordan blir en vaksine godkjent i Norge? Før en utvikler kan søke om å få en vaksine godkjent i Norge, er det avgjørende at de har nok vitenskapelige data. Og for å få det, må de gjennomføre de tre fasene med testing. Når en utvikler har kommet så langt, kan de starte søknadene om å få den godkjent. EU godkjenner vaksiner på vegne av Norge. Les om hele prosessen – steg for steg – i VGs vaksineoversikt. Vis mer

12 av vaksinekandidatene er aktuelle for Norge:

Publisert: 22.09.20 kl. 11:00

