SKIFTER BEITE: Per Sandberg trer ut av Frp og går inn i Liberalistene. Foto: OLA VATN

Per Sandberg går inn i Liberalistene

På landsmøtet til Liberalistene trådde en kjent politisk skikkelse frem - Per Sandberg (60).

Oppdatert nå nettopp

Frp-veteran Per Sandberg har nå valgt å melde seg ut av partiet til fordel for Liberalistene.

– Jeg har gjort mange vurderinger fram og tilbake. Skal jeg fortsatt ha det steike artig sammen med Bahareh og drive med bar, reality, pendle hit og dit og ha det steike artig? Eller skal jeg ta en beslutning om å engasjere meg i norsk politikk igjen?, spør Sandberg.

Det var Dagbladet som først meldte saken.

Liberalistenes nyvalgte leder, Ronny Skjæveland, sier han gleder seg til å jobbe med Sandberg fremover.

– Sandberg er en ressurs som vil tilføre oss som relativt nytt og for mange ukjent parti nyttig kunnskap og være en døråpner som vi bare har kunnet drømme om. Jeg er sikker på at han kan bistå med å ta Liberalistene til et helt nytt nivå og gjøre oss langt mer synlige og relevante enn vi har vært hittil, sier Skjæveland en pressemelding.

VENNER: Per Sandberg og Frp-leder Siv Jensen under landsmøtet i 2016. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Per Sandberg var nestleder i Frp fra 2006 til 2018. Hans siste store verv i politikken var som Fiskeriminister.

– Jeg vil takke Per Sandberg for innsatsen gjennom mange år i Frp. Når han nå har funnet ut at han hører hjemme i et annet parti er det naturlig for ham å gå dit, sier Frps partileder Siv Jensen.

Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes åpnet tidligere i år bar i Halden. Slik var det på åpningen:

Publisert: 13.09.20 kl. 12:44 Oppdatert: 13.09.20 kl. 12:56