Fylkesmann ville forenkle tvangskontroll under pandemien

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fryktet kommunene ville fatte så mange tvangsvedtak mot utviklingshemmede denne våren at de foreslo et unntak fra loven.

Tvang mot utviklingshemmede er kun lov å bruke for å unngå skade i en nødssituasjon - eller for å sikre brukeren grunnleggende behov som mat, drikke og hygiene.

Alle planlagte tvangsvedtak må godkjennes av Fylkesmannen og loven krever at akuttvedtak umiddelbart skal sendes inn.

Søndag avdekket VG hvordan utviklingshemmedes rettssikkerhet har blitt svekket det siste halvåret.

Da corona-pandemien traff Norge for fullt , skrev Fylkesmannen i Møre og Romsdal at kommunene kunne lempe på regelverket for å rapportere om «gjentatt tvangsbruk for å hindre eller avgrense smittespredning».

Kommunene trengte ikke melde tvangsvedtak umiddelbart slik lovens hovedregel krever, men kunne vente i opptil tre uker, skrev Fylkesmannen.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2599 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 134 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. Tallet har økt siden publisering 20. september ettersom nye kommuner bekrefter besøksstans. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 339 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres brev. Vis mer

NFU: Alvorlig svekkelse

Artikkelen med tittelen «Forenkla registrering av tvangstiltak mot personar med utviklingshemming som følgje av koronapandemien» ble publisert på Fylkesmannens nettsider 5. april.

Norsk forbund for utviklingshemmede reagerte raskt på det de kaller en alvorlig svekkelse av rettssikkerheten:

– Coronapandemien er ikke en nødrettssituasjon. Rettsikkerheten ved nødrettshandlinger er svak i utgangspunktet. Nettopp derfor er det viktig med en gjennomgang av situasjonen så raskt som mulig etter at den har oppstått, sier leder Jens Petter Gitlesen.

IKKE FORNØYD: Når en utviklingshemmet blir utsatt for ulovlig tvang så er det ikke kommunen som er den svake part, sier Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede. Foto: Trond Solberg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal endret ordlyden i unntaksreglene etter å ha blitt kontaktet av NFU. De opplyser at målet deres var å bedre rettssikkerheten til de psykisk utviklingshemmede.

– Det kunne se ut som om kommunene unnlot å skrive meldinger på tvangstiltak fordi de stod i veldig travle og pressa situasjoner med Covid-19, skriver seniorrådgiver Elin Røshol til VG.

– For å sikre rettssikkerheten til denne gruppen, ville det avhjelpe kommunene nettopp til å melde, dersom de fikk anledning til å sende meldingene inn samlet hver 14. dag og ikke måtte gjøre det etterhvert, slik det gjøres i en ordinær situasjon.

Statens helsetilsyn bekrefter at de kjenner til vedtaket fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

– Fylkesmannen var i kontakt med både oss og Helsedirektoratet etter de publiserte artikkelen, og vår tilbakemelding var at dette var en praksis som kunne være problematisk med tanke på brukernes rettsikkerhet, skriver avdelingsdirektør Anne Myhr.

Praksisen ble avsluttet etter et par uker og artikkelen ble slettet.

REAGERTE: Avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn. Foto: Annemor Larsen / VG

– Kommunen er ikke den svake part

– Vi forstår at kommunene hadde mye å gjøre, men når en utviklingshemmet blir utsatt for ulovlig tvang så er det ikke kommunen som er den svake part, sier Gitlesen i NFU.

– Rettssikkerheten bør være størst for de gruppene som har størst problemer med å kreve sin rett. Slik er det ikke. Vi opplever tvert i mot at rettssikkerheten ble svekket.

VG avslørte forrige uke at det i perioden 1. mars til 1. mai bare ble fattet 24 tvangsvedtak mot utviklingshemmede etter helse- og omsorgsloven - til tross for at flere tusen personer fikk innført besøksstans til hjemmene sine.

Lokal kartlegging

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skriver til VG at besøksstans skal skje frivillig - i dialog med beboer og pårørende - og at det derfor ikke skal være behov for å fatte tvangsvedtak. Dette er kommunisert til alle kommunene i april og mai.

Fylkesmannen opplyser at de har innhentet informasjon om besøksrestriksjoner fra alle kommuner i Møre og Romsdal i juli.

Tre kommuner hadde restriksjoner som var i strid med lovverk og retningslinjer - og disse ble fulgt opp.

Fylkesmannen opplyser at de er kjent med fire nødstilfeller der det ble brukt tvang begrunnet i covid-19.

