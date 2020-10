FANT DØD PERSON: Brannvesen og politi rykket onsdag morgen ut etter at det begynte å brenne i dette næringsbygget i Moelv. På stedet fant de en død person. Foto: Ringsaker Blad

To personer funnet døde etter brann i Moelv – etterforsker om den kan være påsatt

Ytterligere en person er funnet død etter brannen i et næringsbygg i Moelv. Politiet etterforsker om den kan ha blitt påsatt og ber om tips i saken.

Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Personen ble torsdag kveld funnet i brannruinene. Den avdøde er sendt til obduksjon for å avklare dødsårsak og identitet.







Fra før er en annen person bekreftet død etter brannen som onsdag morgen brøt ut i næringsbygget i Moelv i Innlandet. Bygget er en stor hall som brukes til vinterlagring for biler, båter og andre typer kjøretøy.

Politiadvokat Sten Floor Nelson sier at de jobber ut fra en hypotese om at brannen kan være påsatt.

– Uten at vi vil låse oss på hovedhypotese. Vi etterforsker fortsatt bredt, sa han tidligere torsdag kveld til VG.

– Er det noe som kan indikere at den er påsatt?

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke si noe nærmere, men Kripos bistår med undersøkelser på brannstedet. Vi har også bedt om en brannhund fra Kripos, og har fått signaler om at den kan være på plass i morgen, sier Nelson.

Politiet ber nå om tips fra personer som kan ha gjort observasjoner i forbindelse med brannen:

«Bilder og video fra dashbordkamera i biler i området Storgata i Moelv og Mjøsbrua mellom klokken 05.00 og 08.00 onsdag 30. september er av særlig interesse», skriver de i en pressemelding.

Arbeidet på stedet fortsetter fredag, da det fortsatt gjenstår taktisk og teknisk etterforskning.

Mann som utførte vedlikehold savnet

Politiadvokaten bekrefter at de har vært i kontakt med eieren av hallen. De har fått opplysninger om at en person onsdag morgen skal ha utført vedlikehold på taket.

Denne personen er meldt savnet, og bilen han disponerte sto utenfor hallen.

– Politiet har jo en formening om at den avdøde er personen som drev med vaktmestertjenester. De pårørende er varslet, sa Nelson.

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalister her.

Politiadvokaten forteller at de måtte bruke anleggsmaskiner for å fjerne nedbrente ting slik at det skulle være trygt å jobbe der.

– Tror dere at mannen befant seg på taket da det begynte å brenne?

– Taket har rast sammen i forbindelse med brannen, så det blir spekulasjoner, sier Nelson.

Også den første personen som ble funnet død er sendt til obduksjon. Den foreløpige obduksjonsrapporten er ventet tidligst fredag morgen.

Publisert: 01.10.20 kl. 18:03 Oppdatert: 01.10.20 kl. 20:10

Mer om Kripos Politiet Innlandet Brann