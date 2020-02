UVÆR: Kraftig snøfokk, storm og store snømengder ventes i fjellet. Foto: Jørgen Braastad

Storm og snøfokk for hyttefolket

Et stormsenter til havs gir forferdelig vær på kysten og i fjellet, mens lavlandet østafjells og Øst-Finnmark går en fin helg i møte.

Stormsenteret i havområdet mellom Midt-Norge og Island gir vind opp mot full storms langs kysten fra Sogn og Fjordane til Nordland frem mot lørdag morgen.

– Helgens lavtrykk er unormalt kraftig for sesongen. Været skal begynne å roe seg ned mot våren, sier vakthavende Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

Han råder hyttefolket til å ta med mange brettspill til fjells.

– De værutsatte viddene bør unngås. Men om holder humøret oppe, kler deg godt, går der det er lett å orientere seg i lavlandet, er det fint å komme seg ut.



Oppland, Buskerud, Rogaland og Hordaland går ut i vinterferie neste uke, mens ferien er over for de fleste andre i Sør- og Midt-Norge.

Snøfokk i fjellet

I helgen får fjellet i Sør-Norge stiv til sterk kuling, kanskje liten storm. Vinden vil forbigående minke i fjellet søndag, før det blåser opp igjen.

Meteorologisk institutt varsler kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Norge.

– Det kan bli problemer for dem som skal over fjellet. Flere fjelloverganger kan bli stengt. Filefjell er lengst skjermet mot været og kan være et godt alternativ.

Fredag formiddag er Filefjell og Hemsedal åpen. Hardangervidda, Vikafjellet og Hol-Aurland er stengt, mens det er kolonne over Haukeli og Strynefjell.

Stor skredfare i vest

Skredfaren er stor i Hardanger, på Voss og i Heiane og ventes å komme opp på rødt farenivå i indre strøk av Sogn og Fjordane og Jotunheimen i helgen.

Ifølge varslingstjenesten varsom.no kan store, naturlige skred løsne i fjellet.

Statsmeteorologen venter betydelige mengder nedbør på Vestlandet sør for Stad og i vestlige fjellstrøk frem til søndag morgen.

– Fjellet over 700–800 meter kan få en meter med snø, kanskje mer også. Det blir regn og regnbyger på Vestlandet, som også kan få haglbyger med torden.

Mildt og tørt østafjells

Fagerlid sier at vinden også vil merkes godt i fjellet lenger øst, men ikke er så sterk i lavereliggende strøk som i høyfjellet.

– Eller blir det mildt og tørt på Østlandet. Tidlig lørdag kan det komme regn, ellers blir det ganske fint oppholdsvær og synkende temperaturer.

Største nedbørsmengdene faller sør for Stad og Dovre, men Trøndelag og Nordland kan vente kraftig pålandsvind og bygevær i helgen.

– Det blir ikke supert vær der heller, sier Fagerlid.

Væromslag i Øst-Finnmark

Nordkapp er fredag isolert på grunn av ras eller rasfare. Rundt 40 personer måtte evakueres fra biler og busser som hadde kjørt seg fast torsdag.

Men nå kommer væromslaget i Øst-Finnmark: Mens det har vært storm og snøfokk siste døgnet, blir det sørlig vind og lite nedbør i helgen.

– Troms, Finnmark og Østlandet får beste været i helgen, sier meteorologen.

Kraftig lavtrykk kommer

Stort bedre blir ikke været i uken som kommer.

– Fra De britiske øyer kommer et nytt kraftig lavtrykk som legger seg over hele Sør-Norge mandag og tirsdag, opplyser Fagerlid.

Detaljene er litt usikre, men lavtrykket kan til uken gi nedbør østafjells og sludd, snø og veldig kraftig vind i fjellet igjen.

Nord-Norge får pålandsvind og byger i kystområdene.

Mer ustabilt vær i vente

– Værtypen er veldig ustabil også neste uke. Det kan bli fint onsdag og torsdag i Sør-Norge, men det meste er usikkert, sier Geir Ottar Fagerlid.

Styrken på lavtrykkene er som vi er vant til å se dem tidligere i sesongen.

– De må jo begynne å roe seg snart. Meteorologisk er april, mai og juni de beste månedene, med tanke på soltimer, nedbør og vind, sier Fagerlid.

Hans råd til alle som er lei av vind og regn?

– Hold ut så lenge!

Publisert: 21.02.20 kl. 10:30

