POL-HASJ: Hasj på polet er et prøveprosjekt MDG i Bergen vil utrede. Foto: Sara Johannessen Meek

MDG vil se på hasjsalg på polet

Når byrådet i Bergen denne uka vurderer rusreformen, som avkriminaliserer rusbruk, kommer Miljøpartiet De Grønne med et enda mer liberaliserende forslag.

NTB

Nå nettopp

De vil fremme en rekke forslag i Bergen bystyre. Blant annet ønsker partiet å utrede muligheten for legalisering av de lettere stoffene med mindre skadepotensial.

Christine Ødegaard Miljøpartiet De Grønne sier til Bergens Tidene at det kan bety at de vil utrede alt fra prøveprosjekter med hasj på polet, til å bruke andre rusmidler i helsetjenesten.

Regjeringens rusreformutvalg har kommet fram til forslaget til endringer i ruspolitikken og lovene i Norge, som blant annet medfører at man skal ikke få straff for å bruke og være i besittelse av en viss mengde rusmidler, men det er likevel ikke lov å bruke rusmidlene. MDG mener altså reformen ikke går langt nok.

– I altfor lang tid har norsk ruspolitikk blitt styrt av fordommer og moral. Nå trenger vi en kunnskapsbasert ruspolitikk. Rusreformen er et viktig skritt, men vi har fortsatt en vei å gå, sier Ødegaard.

Foto: Frode Hansen

Hun er doktorgradsstipendiat på UiBs institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hun er også tenåringsmamma, og slår fast at det man gjør på feltet i dag ikke fungerer.

– Når jeg ser at mine døtre kommer fra fest og forteller at det er lettere å få tak i hasj enn alkohol, da må vi tenke nytt. I stedet for at ungdommene skal gå til et kriminelt miljø for å få tilgang til dette, så er det bedre å kvele det ulovlige markedet gjennom en restriktiv tilgang.

Bergen Venstre har lest MDGs forslag og sier seg enig, mens Arbeiderpartiet sier de i utgangspunktet ikke vil støtte MDG-forslaget.

– Ap i Bergen har ikke politikk som går så langt at vi vil legalisere. Men vi har vedtatt avkriminalisering, sier Øystein Hassel til Bergens Tidene.

Publisert: 21.02.20 kl. 08:42

