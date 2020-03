FORSIKTIG FORBEDRING: Det var litt færre slike dager i 2019 enn 2018. Dette toget sto fast ved Tønsberg 6. februar i fjor på grunn av kraftig snøfall. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB Scanpix

Flere tog går i rute

Endelig en hyggelig tog-nyhet: 15 000 flere tog gikk i rute i 2019 enn året før.

Nå nettopp

Det viser VGs gjennomgang av Bane Nors forsinkelseslogger for 2019.

VG-spesial: Her kan du se alle avvikene fra 2019, og plukke ut din egen pendlerstrekning.

– Akkurat nå er vi omtrent på linje med Sverige og Sveits, og mye bedre enn Tyskland, sier Bjørn Kristiansen, konserndirektør for kunde og trafikk i Bane Nor.

Statistikken viser at særlig antall feil i sporet har gått merkbart ned. De kraftige vedlikeholds-skippertakene de siste årene kan altså begynne å vise resultater:

– I Oslo-området overvåker vi nå 950 sporveksler for å prøve å oppdage feilene før de skjer. Hvis for eksempel strømforbruket eller temperaturen stiger over det normale, kan det være et tegn på at noe snart går i stykker. Da kan vi skifte den utsatte delen før den blir helt defekt, forklarer Kristiansen.

Slik har vi regnet VGs tall er vesentlig høyere enn tallene Bane Nor selv opererer med (ekstern lenke). VG bruker Bane Nors egne registreringer, men vi regner på en litt annen måte: 1. Bane Nor skiller mellom regularitet og punktlighet. Hvis toget er innstilt, regnes det under regularitet. Hvis toget er forsinket, regnes det under punktlighet. Punktligheten kan altså være 100 prosent selv om flere tog er innstilt. VG gjør det enklere, og teller om toget gikk som det skulle eller ikke. 2. Bane Nor måler bare om toget er i rute ved endestasjonen. VGs regnestykke fanger også opp forsinkelser underveis, selv om toget senere kjører inn forsinkelsen. 3. VG regner alt fra fire minutter og oppover som en forsinkelse. Det er samme grense som Bane Nor bruker for lokaltog, mens fjerntog først regnes som forsinket etter seks minutter. I år har VG for første gang fått data fra Bane Nor som skiller mellom lokaltog og fjerntog. Hvis vi gjør som Bane Nor og stryker alle forsinkelser mindre enn seks minutter for fjerntog, synker andelen berørte tog fra 27,5 til 24,9 prosent. Vis mer

Langt igjen

Aldeles rosenrødt er ikke bildet ennå. Forbedringen fra 2018 til 2019 er ikke så stor, og 2018 var et dårlig år sammenlignet med årene før.

Her kan du lese VGs saker om togtrøbbel i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.

Bjørn Kristiansen i Bane Nor trekker frem tre hovedårsaker til at tog blir forsinket:

Gammelt jernbanenett med mange feil. Tett trafikk. Været.

– Særlig signalanleggene er veldig gamle. De baserer seg på teknologi fra krigen – og da snakker vi første verdenskrig, ikke andre. Vi har begynt å legge om til et moderne, felles europeisk signalsystem, men det vil ta tid, sier Kristiansen.

I Oslo-området kjører også togene tettere for hvert år, slik at problemer med ett tog raskt forplanter seg til mange andre tog.

– Er det et mål å ha 100 prosent punktlighet?

– Det er et godt spørsmål. Flytoget ligger mellom 95 og 97 prosent, og det bør være et mål. Men noe særlig mer enn det er krevende. Etter et stort snøfall, for eksempel, vil det alltid bli forsinkelser. Trafikken skal ikke stoppe opp, men forsinkelser vil det bli, sier Kristiansen.

TOGSTOPP: Kraftig tordenvær gjorde 29. august til den verste tog-dagen i hele 2019. Dette er køen til alternativ transport utenfor Oslo S. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

Har vurdert rush-ruter

Rushtiden er også et dilemma. Når flere passasjerer skal av og på toget, tar alt lengre tid.

– Vi har vurdert å legge om rutetidene slik at togene kan bruke lengre tid i rushtiden. Da ville flere tog vært i rute. Men vi tror ikke kundene ville sett på det som et fremskritt å måtte forholde seg til to sett med rutetider, sier Bjørn Kristiansen i Bane Nor.

– Hvilke forsinkelser blir også du irritert over?

– Det er alle enkelthendelsene, typisk signalproblemer på Skøyen og Lysaker. De får store konsekvenser, fordi det går så mange tog her. De aller fleste tog skal gjennom Oslo, og vi har bare disse to sporene.

– Høyttalerstemmen på plattformen, som vanligvis er rask med å melde om 3–5 minutters forsinkelse – hvorfor er det helt tyst fra den de få dagene hvor trafikken totalkollapser?

– Et problem er at vi først må vite hva vi skal si. Hvis for eksempel et defekt togsett sperrer for trafikken, er det ikke alltid så lett å vite hvor lang tid det vil ta å fjerne det. Men vi er nok noen ganger litt for forsiktige. Dette må vi bli bedre på. Jeg legger meg flat der, sier Kristiansen.

SVARER: Bjørn Kristiansen, konserndirektør for kunde og trafikk i Bane Nor. Foto: Øyvind Engan

Publisert: 06.03.20 kl. 15:00

