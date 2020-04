GOD TEMPERATUR: Anders Lågbu Larsen, Jostein Langdal, Morten Andersen og Petter Engh badet på Huk i Oslo i dag. Foto: Frode Hansen

Årets hittil varmeste dag på Blindern i Oslo

I dag var årets hittil varmeste temperatur målt ved Blindern i Oslo med 19,4 grader.

Temperaturen i Oslo i dag slår dermed rekorden fra Sunndalsøra 2. januar, da det ble målt 19,0 grader.

– Østlandet har hatt en skikkelig fin dag, med 18–19 grader flere steder, og årets varmeste dag foreløpig på Blindern, sier statsmeteorolog Rannveig Eikill i Meteorologisk institutt, men legger til at temperaturen ikke kommer til å vare.

– Det blir nok pent i morgen også, men ikke som i dag.

Petter Engh og kompisgjengen var blant dem som tilbrakte dagen på Huk i Oslo. Engh og en kompis bestemte seg i mars for å bade en gang i uken frem til sommeren, og forteller at det fine været hjalp til tross for litt vind.

– Vi har kjedet oss litt om dagen, av åpenbare grunner, så vi tenkte at det kunne være fint å finne på noe, forteller han.

– Hvordan var badetemperaturen?

– Det var ikke varmt, nei, forteller han.

VIL HOLDE SEG PENT: Onsdagens rekordtemperatur i hovedstaden vil ikke fortsette, men det vil holde fram med å være pent vær, ifølge statsmeteorologen. Foto: Frode Hansen

Stort sett pent helgevær i Sør-Norge

Andre steder i landet har ikke vært like heldige med været i dag. Vestlandet har hatt ruskete vær med vind og ganske mye nedbør. Også i Trøndelag har det vært en god del regn, og i Nord-Norge har det vært regn og sluddbyger. Men mange steder vil det bli bedre de kommende dagene, ifølge statsmeteorologen.

– Det blir bedre ganske mange steder i løpet av morgendagen på Vestlandet og i Trøndelag. Det vil bli en og annen regnbyge, men utover dagen vil det bli opphold flere steder, særlig sør for Stad. I Møre og Romsdal og i Trøndelag kan bygene henge igjen, sier Eikill.

I Nord-Norge vil ruskeværet fortsette.

– Høytrykket ligger for langt sør, så det vil nok fortsette med nedbør og en del skyer i Nord-Norge, også til helgen, sier statsmeteorologen.

