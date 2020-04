NÆRINGSMINISTER: Iselin Nybø håper pakken vil stimulere omstilling i norsk næringsliv, slik at færre blir permitterte og arbeidsledige. Foto: Trond Solberg, VG

Milliardpakke til gründere klar

Onsdag kan norske bedrifter søke om tilskudd og lån fra en tiltakspakke på fem milliarder kroner.

Pakken på fem milliarder kroner er blant annet rettet mot å styrke gründere og vekstbedrifter. Onsdag åpnes muligheten for å søke.

Det gjelder både tilskudd, lån og investeringskapital. 2,6 milliarder er tilskudd til unge vekstbedrifter, mens opp mot 3 milliarder er innovasjonslån.

Under ser du hva man kan søke om:

Fakta om ordningene Tilskudd til unge vekstbedrifter 2,6 mrd. kroner Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2,1 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner Lånefinansiering fra Innovasjon Norge supplerer det kommersielle markedet og bidrar til tilgang til kapital og kompetanse i alle faser av en bedrifts utvikling.

Rentestøttefond – 300 mill. kroner Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner Private innovasjons- og gründermiljøer som ikke støttes av Siva skal avhjelpes slik at de kan opprettholde sine tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Klyngeprogrammet – 50 mill. kroner Stortinget har vedtatt at bevilgningen til såkalte klynger styrkes med 50 mill. kroner.

Miljøteknologi – 184,5 mill. kroner Stortinget har vedtatt at bevilgningen til Miljøteknologiordningen økes med 184,5 mill.kroner, til 750 mill. kroner. Les mer om ordningene på nettsidene til Innovasjon Norge. Vis mer

– Pakken vil bidra til ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av coronasituasjonen. De grepene vi nå tar, skal sikre at vi har et bærekraftig og omstillingsdyktig næringsliv også når krisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Tanken er at pakken skal være med å finansiere omstillingsprosesser slik som de som ble satt i gang etter finanskrisen i 2008.

– Nå er vi igjen i en situasjon som krever omstilling hos mange, og det legger vi til rette for, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

