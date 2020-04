PÅ INNSIDEN: Slik ser det ut på Ahus, som nå har 52 innlagte pasienter og har en egen coronaavdeling. Bildet er tatt i slutten av mars. Foto: Anne Haga, Ahus

Slik utvikler tallene seg: Færre får respiratorbehandling

83 personer får behandling med respirator i Norge mandag, viser VGs oversikt. Det er seks personer færrer enn på søndag.

83 personer får nå respiratorbehandling, og det er en nedgang fra 89 personer på søndag og 98 pasienterpå lørdag.

Totalt er 312 personer innlagt på norske sykehus med coronasmitte, viser tallene fra VGs oversikt.

Til sammenligning har vi 5760 bekreftede smittetilfeller totalt og 108.709 personer som er testet.

Oslo universitetssykehus har aller flest innlagte, med 66 pasienter. Deretter kommer Ahus med 52 pasienter. VG har ingen oversikt over hvor mange av de innlagte på hvert sykehus som er koblet på respirator, men hvor mange som totalt får slik behandling.

Se hvordan en coronasyk lunge ser ut:

Når pasienten er koblet på en respirator ligger hun eller han i narkose til behandlingen er over. Behandlingen er ressurskrevende: Det kan kreve fem personer for å snu en pasient fra ryggen til magen, for eksempel. Ofte ligger pasienten koblet på respirator i mellom ni og femten dager.

Legene fryktet før coronakrisen at tre til fire av ti pasienter som fikk respiratorbehandling ville dø, men prognosene ser langt bedre ut, har lege Vibecke Sørensen tidligere forklart VG.

– Foreløpig går det vesentlig bedre for respiratorpasientene enn dette anslaget. Og det går vesentlig bedre enn det vi selv hadde forventet.

Les mer om hvordan det går med respirator- og intensivbehandlingen på norske sykehus her.

Norge har nå hatt coronaviruset i over fem uker. På den tiden har vi fått 5670 bekreftede smittetilfeller. Her kan du se en oversikt over hvordan sykdommen har utviklet seg:

