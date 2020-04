TROR PÅ PROSJEKTET: Helene Skjellum er både kabinansatt i SAS og sykepleier. Hun tror permitterte SAS-ansatte har mye å bidra med. Foto: PRIVAT

SAS-ansatte Helene jobber som sykepleier

SAS vil legge til rette for at permitterte ansatte skal få jobbe i helsevesenet under coronakrisen, og gir dem kurs.

Helene Skjellum er kabinansatt i SAS, men jobber også som sykepleier. Når VG snakker med henne, er hun faktisk på vakt som sykepleier, og hun og kollegene passer godt til å gjøre det samme.

– Det er ofte at jeg har med meg flyvertinnejobben inn i sykepleierjobben, oftere enn motsatt. SAS-ansatte er gode menneskekjennere, det er en kjempefordel i helsevesenet. Og så er de veldig opptatt av gode rutiner, sier Skjellum.

Hun påpeker at mange sykehjem trenger folk nå, og hun tror de permitterte kollegene vil hoppe på muligheten.

– Det tror jeg. Alle klør i fingrene til å fly igjen, og å fylle dagene og ha noe meningsfylt å gjøre, forteller Skjellum.

TAR GREP: SAS legger til rette for at ansatte skal kunne registrere seg for jobb i helsevesenet. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Coronaviruset har rammet flyselskapene hardt, og både SAS og Norwegian har måttet permittere ansatte. Nå vil SAS sørge for at permitterte ansatte skal kunne bli kurset og få jobbe i helsesektoren.

Det gjelder både de med helsefaglig utdanning fra før, og de uten.

– SAS ønsker å legge til rette for at våre ansatte kan ta del i den samfunnsdugnaden som nå pågår. Vårt crew har relevant opplæring og de er godt forberedt på å møte uventede og utfordrende situasjoner på et rolig og metodisk vis, sier konserndirektør Torbjørn Wist i SAS.

Det er altså ikke kun de som har helsefaglig utdanning som vil få muligheten til å bidra. De ansatte uten den erfaringen får muligheten til å gå på et tre-dagers kurs som skal gi en tilpasset grunnutdanning i helsearbeid.

Kabinansatt Sandra Marie Jonsson er i den gruppen, og ser frem til å få muligheten til å bidra.

– Det er mye mer meningsfullt enn å kaste bort livet hjemme, sier Jonsson om å ta steget fra permittering og ut i helsevesenet under coronakrisen.

SAS har allerede gjort det samme i Sverige, og tar nå det samme grepet i Norge. Jonsson tror de SAS-ansatte har mange egenskaper som de kan ta med seg inn i helsevesenet, og er klar på hva hun selv kan bidra med.

– Jeg er veldig god med mennesker, og det å ha kontakt med folk som er syke og ta vare på dem uten å være redd, sier Jonsson.

VIL BIDRA: Sandra Marie Jonsson har ingen helsefaglig utdanning, men vil bidra. Foto: PRIVAT

Med seg på planen har SAS rekrutteringsselskapet ISCO Group. De skal samarbeide med høyeskolene om det tilpassede kurset, hvor de ansatte kun må fylle ut et registreringsskjema. Der blir kompetanse kartlagt, og videreformidlet til helsevesenet.

De skal også passe på at alt foregår i overensstemmelse med gjeldende regelverk i NAV.

– Dette er vinn-vinn for alle, og vi bare måtte snu oss rundt. Vi ønsker å bidra til dugnaden ved å rekruttere personell som kan avlaste og bemanne virksomheter innen omsorgs- og helsesektoren, sier daglig leder Bendik Nicolai Blindheim i ISCO Group.

SAS sier de har vært i kontakt en rekke offentlige aktører som ønsker bistand, og at flere ansatte allerede har meldt at de vil bidra.

Publisert: 06.04.20 kl. 08:48

