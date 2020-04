Fjellhøy anker dom i Tindersvindler-sak

Cecilie Fjellhøy, offer for israelske Simon Leviev, anker dommen som påla henne å betale tilbake et millionbeløp til fire banker. Samtidig har én av kreditorene startet innkreving mot henne i England.

Nå nettopp

I mars ble Cecilie Fjellhøy dømt til å betale tilbake forbrukslån på i underkant av én million kroner pluss renter. Summen er nå godt over 1,2 millioner kroner.

De ulike forbrukslånene ble tatt opp av Fjellhøy fordi hun var overbevist om at daværende kjæreste Simon Leviev var i livsfare. I realiteten var han en bedrager. Pengene ble brukt opp av Leviev.

Mens Leviev ble pågrepet i Hellas i fjor sommer og utlevert til sitt hjemland Israel, startet fire norske banker å forberede søksmål mot Fjellhøy.

Saken kom opp i februar i Nedre Romerike tingrett. I mars kom dommen hvor retten ga bankene medhold i at Fjellhøy var pliktig å betale tilbake millionbeløpet – til tross for at Fjellhøy ble trodd på at hun var i en trusselsituasjon.

Nå har Fjellhøy bestemt seg for å anke saken mot Bank Norwegian, Nordea, Brabank og Instabank.

Se dokumentaren: Tindersvindleren

STØTTESPILLER: Svenske Pernilla Sjøholm ble også lurt av Simon Leviev. Etter å ha funnet ut sannheten har Fjellhøy og Sjøholm funnet mye støtte i hverandre. Fjellhøys mor, Toril, i midten. Foto: Helge Mikalsen

Uenige

– Jeg håper jo at rettferdigheten kan seire til slutt, og at svindelofre ikke skal sitte igjen med den økonomiske byrden fra kriminalitet resten av livet. Jeg ønsker bare å få livet mitt tilbake, og kunne fokusere på å hjelpe andre ofre, sier Fjellhøy til VG.

Grunnen til at Nedre Romerike tingrett ikke ga Fjellhøy medhold er at de mener hun hadde «handlingsalternativer» opp mot truslene. «Retten mener det ikke er sannsynliggjort at det forelaå noen akutt trussel mot liv og helse i rett i forkant av de enkelte låneopptakene som fant sted,» står det i dommen.

– Vi er uenige med tingretten i at det er manglende årsakssammenheng mellom trusselen og opptak av lån. Tenker vi trusselen bort, ville ikke lånet vært tatt opp, sier advokat Nils Jørgen Vordahl, som representerer Fjellhøy.

RETTSHØRING: Simon Leviev under et fengslingsmøte i november i fjor i Tel Aviv, etter å ha blitt utlevert fra Hellas. Foto: Tore Kristiansen

Har startet innkreving i England

Mens svindelen pågikk vinteren og våren 2018 tok Fjellhøy opp to lån i Bank Norwegian. Et forbrukslån på 485.000 kroner og et kredittkort med grense på 100.000 kroner.

Det var det sistnevnte, og minste, beløpet som var gjenstand for rettssaken i Nedre Romerike tingrett.

Det første og største beløpet har tidligere vært omfattet av en sak for forliksrådet, hvor det er falt en fraværsdom i favør av Bank Norwegian.

Før helgen mottok Fjellhøy en e-post fra et innkrevingsselskap i England, hvor hun bor. Det fremgikk at Bank Norwegian nå forsøker å kreve inn forbrukslånet i England med bakgrunn i dommen fra forliksrådet.

Beløpet bes tilbakebetalt innen syv dager.

Klager til Finanstilsynet

Fjellhøy har valgt å klage Bank Norwegian og Kredinor inn til Finanstilsynet på bakgrunn av innkrevingsforsøket i England.

I klagen viser hun til inkassolovens paragraf åtte, hvor det fremkommer at «det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.»

– Dette er brudd på god inkassoskikk og jeg føler meg trakassert. Dette er et urimelig påtrykk i en vanskelig og komplisert sak, skriver Fjellhøy til Finanstilsynet.

– Hjerterå

Fjellhøy mener kravet i England er grunnløst ettersom hun formelt er bosatt i Norge. Hun kaller inndrivningen for «hjerterå» og mener Bank Norwegian burde avventet den norske rettssprossessen, hvor hun nå altså har anket.

– Det er korrekt at Bank Norwegian AS har startet inndrivelse av et annet pengekrav mot Fjellhøy, skriver advokat Kjetil Vangsnes til VG og viser til den rettskraftige fraværsdommen fra forliksrådet gjeldende beløpet på 485.000 kroner.

Vangsnes har ikke kommentert Fjellhøys uttalelse om trakassering.

Yaki Kahan, Simon Levievs advokat, har ikke ønsket å kommentere den pågående rettsprosessen i Norge mot Fjellhøy.

Publisert: 08.04.20 kl. 02:38

Les også

Fra andre aviser