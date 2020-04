SENDER INNBYGGERNE HJEM MED DENNE: Arild Ovesen i Kristiansund kommune med SPO2-måleren innbyggerne får tilbud om i Kristiansund kommune. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hjemmeovervåker coronasmittede

KRISTIANSUND (VG) Allerede i slutten av februar rensket Kristiansund kommune markedet for SPO2-målere som sjekker oksygenmetning. Nå rapporterer innbyggere hjemmefra.

Nå nettopp

Vestlandskommunen var tidlig på banen coronanyhetene ble flere mot slutten av februar. IT-avdelingen i kommunen gjorde beregninger som viste at rundt 140 personer i risikogruppen ville bli såpass syke at de trengte innleggelse, noe som ville resultert i et betydelig press på helsevesenet i kommunen.

– Vi spurte oss selv hvordan vi skal oppdage den stille hypoksemien, at folk er i ferd med å bli alvorlig syke uten å merke det selv. Vi ville ikke sykehusene skal fylles opp av pasienter på respirator, derfor tenkte vi ut en avstandsoppfølging som gjør at vi kan avdekke tidlig forverring, sier Benedicte Nyborg, daglig leder Regionalt responssenter og responsteam i Kristiansund kommune.

OVERVÅKER: Dersom alarmen går på SP02 måleren om at en har for lave verdier vil gå her, vil responssenteret i kommunen varsles. Der er det bemanning 24 timer i døgnet. Foto: Mattis Sandblad

Gjennom et nært samarbeid med IT-avdelingen utviklet de et lett forståelig system for å hindre flere sykehusinnleggelser enn kommunen kan tåle. Kommunen har en screeningtelefon bemannet av helsepersonell. Ansatte i kommunen ringer inn og drøfter kasus, som registreres digitalt.

Smittevernteamet i kommunen tar over ansvaret og kontakter innbyggeren som kan tenkes å være smittet, og screener vedkommende etter en matrise som kommunen har utarbeidet sammen med sykehuset.

Innbyggeren får time i smittevernteltet. Og det er hvis prøven er positiv at det spesielle Kristiansund-prosjektet settes i sving.

TIDLIG PÅ BANEN: Benedicte Nyborg håper flere kommuner vil ta i bruk systemet Kristiansund kommune kastet seg rundt og fikk i gang. Foto: Mattis Sandblad

– Vedkommende får da tilbud om å få med seg en Sp02-måler som sjekker oksygenmetningen i blodet. De rapporterer digitalt tre ganger i døgnet.

Går alarmen, varsles fastlegen, og man kan komme i posisjon til å oppdage alvorlig sykdom tidlig.

Arild Ovesen i IT-avdelingen har vært med på å utvikle prosjektet.

TEST-TELT: Også i Kristiansund har man «drive-in»-testing av mistenkte coronasmittede. Her ser vi Benedicte Nyborg og Arild Ovesen fra kommunen, og Anne Marthe Korsnes Wiik og Wenche Hanneseth klare for å utføre tester. Foto: Mattis Sandblad

– Ideen oppsto allerede da vi så dette kunne bli en pandemi. Kriseledelsen og kommunelegen så på de første rapportene, og symptomer. Og når blir det farlig? Jo, det er når oksygenmetningen er dårlig. Vi kastet oss rundt og vi kjøpt inn Sp02 målerne, sier Ovesen og legger til:

– De samme målerne vi kjøpte til 299 kroner stykket i februar ligger nå ute til 1299. Så jeg er glad vi sikret oss noen hundre da vi så dette komme.

– Er målerne sikret og godkjent?

– Kommunelegen sier det er bra nok, vi får ikke godkjent MU på kort tid og innenfor budsjett, men dette er mer enn godt nok for bruken.

Kommunen bruker de nasjonale komponentene for sikkerhet, og det knyttes til folkeregisteret for å få riktig info om riktig innbygger.

– Vi knytter oss til ID-portalen for å få nivå 4-pålogging. På samme måte som nettbanken eller skatten. Og smittevernteamet slipper risiko.

Pårørende kan også få fullmakt for å registrere for andre, eldre eller barn.

Scenarioene med 140 innleggelser har ennå ikke slått til i Kristiansund.

– Vi har hatt 18 smittet. De er etter hvert blitt friskmeldt. Blant disse 18 har vi sendt inn to på sykehuset og muligens unngått respiratorbehandling, på grunn av tidlig screening, sier Nyborg.

les også Testet hurtigtester: Kan ikke brukes til å utelukke infeksjon

Helsedirektoratet kjenner ikke nok til det konkrete prosjektet i Kristiansund, men svarer på generelt grunnlag at de er positive til slike og lignende prosjekter på vurdering av helsetilstand. Flere prosjekter er i gang.

– Helsedirektoratet jobber tett sammen med Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Norsk Helsenett, RHF og KS, samt kommersielle leverandører, med utvikling av løsninger og vi bidrar til implementering i kommunene, sier Jo Winding Harbitz i Helsedirektoratet.

– Er det noen ulemper ved en slik måte å rapportere på?

– Slik oppfølging krever ressurser både i form av teknisk utstyr og bemanning av responssentre. Det er eksempelvis begrenset tilgang til pulsoksymetere (SpO2-målere), men dette er bare ett av flere verktøy som kan benyttes i avstandsoppfølging av pasienter.

– Brukt på en god måte, vil dette være ressursbesparende for helsetjenesten. En god måte innebærer at vi fanger opp forverringer hos pasientene, uten at vi får for mange falske alarmer. Det har også vært utfordringer knyttet til personvern og sikkerhet, men mye av dette er allerede på plass.

Publisert: 25.04.20 kl. 12:02

Les også

Mer om VGcoronabobil Kristiansund Helsedirektoratet Corona-test

Fra andre aviser