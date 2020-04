Professor i medisin, Stener Kvinnsland, skal lede granskingsutvalget for coronakrisen. Bildet er fra desember 2016. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han skal lede granskingen av coronahåndteringen

Professor Stener Kvinnsland (71) har fått i oppgave å lede arbeidet med å granske hvordan myndighetene har håndtert coronakrisen.

Regjeringen har nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av coronakrisen, heter det i en pressemelding.

– Kommisjonen skal både se på beredskapen vi hadde i forkant av pandemien og hvordan krisen er håndtert. Det er viktig å få belyst alle sider av pandemien, så vi kan lære av dette, sier statsminister Erna Solberg i pressemeldingen.

– Den 12. mars innførte vi de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid. Vi tok beslutninger under stor grad av usikkerhet. Vi må se hva som har fungert godt, hva som ikke har fungert og også hva som kunne vært bedre forberedt, sier Solberg.

Dette skal kommisjonen kartlegge Myndighetenes beredskap og planverk for pandemier både på nasjonalt og kommunalt nivå sett hen til tidligere pandemier og scenarioer.

Berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering og samarbeid, herunder ansvarsdeling og samarbeid mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Iverksatte tiltak for å redusere smittespredning, bedre kapasiteten i helsetjenesten og behandle pasienter.

Iverksatte tiltak i primærhelsetjenesten og tiltak, forberedelser og beredskap i kommunene for å ivareta beboere i heldøgns omsorg.

Ansvarsdelingen og samarbeidet mellom statlig og kommunalt nivå.

Kommunikasjon og informasjon til befolkningen, og befolkningens atferd og respons.

Økonomiske og sosiale konsekvenser av pandemien og smittetiltakene.

Hvordan de bredere, samfunnsmessige konsekvensene av pandemien ble håndtert og fulgt opp av myndighetene.

Hvordan sentrale samfunnsfunksjoner, herunder de demokratiske, klarte å opprettholde sin funksjon, og om de rette funksjonene ble identifisert og ivaretatt. Vis mer

Ledes av Stener Kvinnsland

Personen som skal lede den såkalte «Coronakommisjonen», er professor emeritus Stener Kvinnsland.

71-åringen er en pensjonert professor i medisin og har jobbet som overlege ved Radiumhospitalet, forskningsdirektør i Pharamicia, generalsekretær i den internasjonale kreftunionen UICC og har vært direktør i Helse Bergen, skriver Aftenposten.

– Det har vært tett kontakt med partiene på Stortinget om både sammensetningen av kommisjonen og dens mandat, heter det i pressemeldingen.

Ut over Kvinnsland, er øvrige medlemmer med i utvalget:

Tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, Asker

Professor Geir Sverre Braut, Time

Daglig leder Knut Eirik Dybdal , Harstad

Daglig leder Tone Fløtten, Oslo

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum

Pensjonist Toril Johansson, Oslo

Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo

Professor Nina Langeland, Bergen

Rådgiver Egil Matsen, Trondheim

Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg

Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal

Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021.

Støre: – Tillit til Stener Kvinnsland

Det har vært tett kontakt med partiene på Stortinget om både sammensetningen av kommisjonen og dens mandat.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier Norge ikke var godt nok forberedt på en pandemi og at han derfor er positiv til en granskingskommisjon.

– Utvalget er bredt sammensatt og har variert og god kompetanse. Vi har tillit til Stener Kvinnsland som leder av kommisjonen. Han har lang og bred erfaring fra norsk helsevesen og samfunnsliv, sier Støre.

– Vi er positive til at mandatet er utvidet slik vi har vært opptatt av, sånn at det ikke er noen begrensning bakover i tid. Det er også viktig at utvalget skal se på forbedringer i både nasjonal og internasjonal beredskap og gjennomgå ansvarsforholdet mellom helsemyndighetene.

Publisert: 24.04.20 kl. 11:56 Oppdatert: 24.04.20 kl. 12:12

