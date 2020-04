SMITTETILTAK: Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg på befaring ved Virusmottaket på Ullevål universitetssykehus.

FHI-forsker: Tallene tyder på at tiltakene har hatt effekt

I dag er det tre uker siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid. Disse tallene viser hvordan tiltakene har fungert til nå.

Oppdatert nå nettopp

Blant de mange inngripende tiltakene som ble innført 12. mars er at alle barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner ble stengt.

En viktig del av coronastrategien til myndighetene har vært å oppfordre folk til å ha hjemmekontor, blant annet for å få ned trykket og smittefaren ved kollektivreiser.

Som følge av tiltakene, som har fått betydelige deler av landets næringsliv til å stanse, er minst 412.000 personer nå registrert som helt eller delvis arbeidsledige. Det tilsvarer 14,7 prosent av arbeidsstyrken.

Disse tallene fra VGs oversikt viser hvordan utviklingen har vært siden tiltakene ble innført 12. mars:

Antall innlagt på sykehus:

13. mars: 33

Etter en uke med tiltak (20. mars): 129

Etter to uker med tiltak (27. mars): 301

Etter tre uker med tiltak: (3. april): 318

Antall på respirator:

13. mars: 4

Etter en uke med tiltak (20. mars): 26

Etter to uker med tiltak (27. mars): 77

Etter tre uker med tiltak: (3. april): 96

Dødsfall:

13. mars: 1

Etter en uke med tiltak (20. mars): 7

Etter to uker med tiltak (27. mars): 19

Etter tre uker med tiltak: (3. april): 58

Sykehusansatte:

Reiseforbud!

Totalt har 460 sykehusansatte fått påvist coronaviruset hittil. (klokken 14:33). Den siste uken har det vært en økning på minst 100.

Flere er sannsynligvis friskmeldt nå.

10.076 sykehusansatte var 20. mars i karantene. Antallet er nå mindre enn halvparten, med 2635 ansatte i karantene.

Antall testede:

13. mars: 11.879

Etter en uke med tiltak (20. mars): 43.735

Etter to uker med tiltak (27. mars): 82.584

Etter tre uker med tiltak: (tallene henger ett døgn etter, 2. april): 101.986

Registrerte smittede:

Obs! Mørketallene kan være store. Ikke alle er testet.

13. mars: 996

Etter en uke med tiltak (20. mars): 1992

Etter to uker med tiltak (27. mars): 3784

Etter tre uker med tiltak: (3. april): 5366

FORSKER: Petter Elstrøm ved FHI forklarer utviklingen de siste tre ukene. Foto: FHI

FHI-forsker: – Kan snu

Forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker at vi den siste uka har sett en utflating i tallene.

– Det er ganske spennende dager vi har nå. Det er nå vi kommer til å se hvor stor effekt de store samfunnstiltakene har hatt, sier Elstrøm.

– For mange tar det en uke fra smitte til sykdom. Det er fremover nå vi ser på antall innlagte hvor stor effekt tiltakene har. I beste fall vil det begynne å snu og gå ned igjen.

Optimalt vil da reproduksjonstallet være under én, altså at en person i gjennomsnitt smitter færre enn én annen.

– Hvis en person smitter nøyaktig én annen, vil det komme like mange nye smittede hele tiden. Men det vi kan si så langt er at tallene tyder på at tiltakene har hatt effekt, sier FHI-forskeren og understreker:

– Uten tiltakene ville vi sett utviklingen man ser i veldig mange andre land, at det tallene dobler seg etter få dager dager. Den kurven har vi ikke sett. Det er spennende å se om vi som nasjon klarer å snu utviklingen.

Fredag leverte en ekspertgruppe sin rapport til Helsedirektoratet med anbefalinger om hvorvidt barnehager og skoler fortsatt skal være stengt etter 13. april.

Neste uke skal regjeringen avgjøre hva som skal skje med coronatiltakene videre.

Publisert: 03.04.20 kl. 21:48 Oppdatert: 03.04.20 kl. 21:59

Fra andre aviser