SMITTETALLET: Helsemyndighetene håper at smittetallet vil ligge under 1 i ukene som kommer. – Da vil det blir lettere å få samfunnet til å fungere uten veldig inngripende smitteverntiltak, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet. Foto: Fredrik Varfjell

Nakstad om de strenge corona-tiltakene: – Kan beskrives som et eksperiment

I snart én måned har store deler av Norge vært stengt ned. Verden har knapt erfaring med så strenge smittetiltak som vi nå lever med, erkjenner Espen Nakstad.

– Hvis vi begynner å ha hyppigere kontakt med hverandre igjen kan smittetallet raskt kunne stige over 1. Da har vi igjen en situasjon med økende spredning av coronavirus i Norge som raskt kan bli dramatisk, sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, til VG.

I går ble det kjent at smittetallet nå er på 0,7. Det betyr at hver smittede smitter 0,7 andre. Regjeringen meldte da at at tiltakene har fungert, og at coronaepidemien er under kontroll.

Spørsmålet er hva som skjer med coronatiltakene etter påske. Det får vi svar på klokken 16 i dag, når Erna Solberg skal informere om regjeringens videre håndtering av corona-pandemien.

Nakstad gjentar nå til VG at alle må belage seg på å leve annerledes i 2020, til tross for at tiltakene nå ser ut til å fungere.

– Er dette et sosialt eksperiment?

– Tiltakene i alle land kan beskrives som et eksperiment i den forstand at det er tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført i en pandemisituasjon noe sted i verden. Derfor har man lite erfaring med hvordan dette best håndteres, slik sett kan man gjerne kalle det et «eksperiment» hvis man legger denne betydningen i ordet.

– Vil vi leve på en annen måte i overskuelig fremtid?

– Livet vil være annerledes i de fleste land i hele 2020, hva som vil skje på lenger sikt er vanskelig å spå. Det som uansett vil være viktig, er å lære av denne pandemien, og stille oss i en situasjon i fremtiden der vi kan håndtere også andre viruspandemier.

PRESSEKONFERANSE: I dag klokken 16 skal statsminister Erna Solberg og regjeringen informere om de videre coronatiltakene. Foto: Krister Sørbø

– Betyr det at vi må innstille oss på å leve på en annen måte i uoverskuelig fremtid?

– Det er ikke sikkert vi må leve veldig annerledes på lang sikt, men vi må nok ha andre systemer for beredskap og forskyningssikkerhet slik at vi er best mulig rustet om hele verden skulle rammes av en liknende pandemi også i fremtiden.

Det Helsemyndighetene nå håper er at smittetallet vil ligge under 1 i ukene som kommer.

– Da vil epidemien i Norge avta kraftig og det blir lettere å få samfunnet til å fungere uten veldig inngripende smitteverntiltak. For at vi skal klare dette må vi fortsatt ha sterkt fokus på smittebegrensing i befolkningen og følge situasjonen nøye. Ikke minst vil det fortsatt være viktig at alle i Norge fortsatt bidrar ved å holde avstand til hverandre, å holde seg hjemme når man er syk, og å følge vanlige hygieneråd.

Nakstad påpeker at konsekvensene av at enkeltpersoner bryter reglene, avhenger av hvor smittsomme de er og hvor mange de er. Dugnadsånden er med andre ord fortsatt helt avgjørende for at vi skal lykkes med å holde viruset i sjakk.

Håper på færre tiltak

– Går det an å si noe om de negative konsekvensene av tiltakene nå, målt mot den tilsynelatende positive utviklingen i smittespredningen?

– Det er alltid viktig å balansere de ulike tiltakenes smittebegrensende effekt opp mot uheldige økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Så langt har det vært nødvendig med relativt inngripende tiltak i Norge, som dessverre har rammet bedrifter og arbeidsliv hardt i en situasjon der den internasjonale krisen også bidrar veldig negativt, sier Nakstad.

– Men vi håper selvsagt at lavere smittetall i tiden framover vil gjøre slike tiltak mindre nødvendige. Kanskje vil vi også få en positiv effekt på sikt ved at sykefraværet i yrkeslivet går ned. Vi ser nå tydelige tegn til at stadig færre får influensa og andre luftveissykdommer.

ALENE: helsetilstanden din kan påvirkes av å leve isolert over lengre tid. Foto: Terje Bringedal

Bekymret for folkehelsa

– Hva skjer med folkehelsa når vi blir isolert over så lang tid?

– Vi er bekymret for at helsetilstanden kan påvirkes av at man ikke kontakter helsetjenesten når man har behov for det, fordi man er redd for smitte. Og vi er bekymret for langtidseffekter både i den fysiske og psykisk helsa. Vi er i en situasjon som er veldig annerledes for de fleste.

– Hva skjer med den psykiske helsa til befolkningen når vi isoleres over tid?

– Vi vet at mange bekymrer seg om dagen for coronasituasjonen. Det kan være belastende for mange. Ikke minst at man blir gående å tenke på dette hele dagen. Vi oppfordrer alle til å prøve å koble av. Tenke på andre og hyggeligere ting, ikke minst nå i påsken.

– Hva er hyggelig for det norske folk å tenke på nå?

– Det kan være at man skal gjøre de samme aktivitetene man vanligvis har i påsken. For eksempel ha påskequiz, brettspill, digital bingo og alle andre typer påskeaktiviteter man klarer å gjennomføre selv om man ikke sitter på hytta.

Kan få kommuneforskjeller

I forrige uke sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at han vurderte å sette inn Sivilforsvaret i hovedstaden, ifølge Dagbladet, når Oslo-borgerne nå går mot bypåske.

– Er det naturlig å innføre andre smitteregler i Oslo sammenlignet med resten av landet?

– På lengre sikt er det ikke usannsynlig at smittevernsituasjonen kan være svært ulik fra kommune til kommune, og kanskje også internt i byer. Da er det viktig at vi har helhetlige gode systemer med råd, veiledning og tiltak på nasjonalt nivå som gjør det mulig for kommunene å tilpasse smittevernet lokalt etter behov. Jo likere disse rådene og tiltakene praktiseres, jo bedre og mer forståelig er det for folk. Dette er nok helt nødvendig for at vi skal kunne holde smittetallet nede over tid i Norge. Vi jobber nå med denne type råd -og veiledningssystemer i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

– Hva tenker du om påskeuken? Tror du folk vil holde nok avstand?

– Folk fleste er veldig flinke til å holde avstand. Vi sender også ut sms til folk for å minne dem på det. Det er jo god plass i Norge, også i byene, hvis man beveger seg litt ut av bykjernen når man går tur.

