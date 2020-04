NY SJEF: Nicolai Tangen for Oljefondet. Foto: Nina E. Rangøy, NTB scanpix

Tangens seminar-regnskap: 13 millioner på privatfly

«Drømmeseminaret» i Philadelphia kostet millioner av kroner for oljefond-sjefen, ifølge hans eget regnskap. Hver gjest fra Oslo kostet ham over 160.000 kroner.

Samlet kostnad for fly, hotell, mat og drikke for dem som reiste fra Oslo til det omdiskuterte seminaret i USA i november var 160.120 kroner per gjest.

I tillegg kommer utgiftene til musikerne, som finansmann og påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen (53) ikke vil dele med gjestene. Det er en regning han tar selv, oppgi han.

Dette viser regnskapet Tangen har gjort tilgjengelig:

8.824 kroner til mat og drikke per gjest.

2.880 kroner for hotell per natt per gjest.

Konserten med Sting kostet rundt en million dollar.

Konserten med Gregory Porter kostet 250.000 dollar.

Konserten med Sara Bareilles-konserten kostet 150.000 dollar.

Tangen vil ikke beklage noe ved seminaret eller kostnadene, men han beklager at deltakerne og Norges Bank er blitt rammet.

– Jeg har sendt ut oversikten over kostnadene og vil ikke si noe mer ut over dette nå. Jeg beklager at det har ført til ubehageligheter for venner og bekjente, og støy for oljefondet, sier Tangen til VG.

Dette er saken

I helgen avdekket VG hvordan over 30 norske samfunnstopper i november i fjor deltok på et tre dagers seminar i Philadelphia. Finansmann og milliardær Tangen har opplyst til VG at han hadde planlagt seminaret i to år. I mars ble det kjent at han blir ny sjef for Oljefondet.

Tangen leide inn to privatfly og dekket hotell, mat, drikke og underholdning for mange av de rundt 150 deltagerne.

Blant underholdningen var en to timers konsert med poplegenden Sting.

To privatfly: 13 millioner

Flere av gjestene reiste med et privatfly som går under navnet Crystal Skye, og beskrives som «verdens nyeste og romsligste luksus-jet».

Den spesialbygde Boeing 777-maskinen har restaurant til rundt 20 personer med egen kokk, butlere, to betjente barer med vinkjølere og romslige bad. Hvert sete har en 24-tommers TV og kan gjøres om til en seng.

Til sammen betalte Tangen over 13 millioner kroner for to chartrede fly.

Oslo-Philadelphia-Oslo, kom på 573.728 dollar (USD) å leie, rundt 5.278.300 kroner.

London-Philadelphia-London kostet 851.900 dollar (USD) å leie, eller 7.837.480 kroner.

Oslo-flyet hadde ifølge Tangen 34 passasjerer på turen til USA og 37 passasjerer med tilbake. På London-flyet var 52 passasjerer med til USA og 57 med tilbake.

Flyet fra Oslo-Philadelphia-Oslo kostet 142.656 kroner pr. gjest. Da er det lagt til grunn at regningen deles på 37, som var antallet som fløy hjem, mens det var 34 som fløy til USA.

– Det ville ikke være naturlig at deltagerne skulle betale for disse flyene, skriver han i en pressemelding.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) dro ikke med Tangens private fly, men med vanlig rutefly.

RESTAURANT: Her kan over 20 personer spise middag om bord på Crystal Skye. Foto: CrystalAirCruises.com/Greenpoint Technologies, Inc.

– Dette seminaret ble planlagt og gjennomført da jeg jobbet med finans i London. Jeg hadde på det tidspunktet ingen planer eller tanker om at jeg skulle bli ansatt i en offentlig stilling i Norge. Som offentlig tjenestemann er jeg selvfølgelig klar over at jeg ikke vil kunne arrangere og finansiere denne typen seminarer, skriver Tangen i en pressemelding onsdag.

Valgte ut menyene selv

På menyen under seminaret sto blant annet andebryst, hummer og utvalgte viner fra USA.

Tangen sier han var personlig engasjert i å velge ut menyene:

– Jeg har tatt noe kokkeutdannelse og jeg var personlig engasjert i utvelgelsen av råvarene og valg av menyene, da jeg synes det er spennende og det var en del av rammen for seminaret. Jeg er fullt klar over at menyvalg for dette seminaret er av en annen art enn det som er naturlig som offentlig tjenestemann, skriver Tangen.

Han sier at samlet pris per deltager for mat og drikke for det tre dager lange seminaret er 959.18 dollar (USD), tilsvarende cirka 8.824 kroner (kurs 9,2, november 2019). Dette inkluderer frokost, lunsj og middag i tre dager, pluss drikke.

Den dyreste middagen fikk gjestene før Sting-konserten. Da kom totalkostnaden for middagen på 42.300 dollar.

Her kan du se hva som sto på menyen:



















Møter sterke reaksjoner

Blant deltagerne på seminaret var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, tidligere oljefondssjef Knut Kjær, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), NUPI-direktør Ulf Sverdrup, filosof Henrik Syse, styregrossist Knut Brundtland og flere Schibsted-ledere.

Les også: Norges Bank vil betale for Slyngstads opphold på Tangen-seminar

Opplegget får krass kritikk fra flere hold. Leder av LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum stiller spørsmål om dømmekraften til viktige samfunnsaktører som deltok.

LO-topp: – Tangen må si opp eller bli sagt opp

Representantskapet i Norges Bank sitter onsdag i et ekstraordinært møte om saken, der sentralbanksjef Øystein Olsen redegjør for ansettelsen. De skal vurdere om ansettelsen av Tangen som ny Oljefond-sjef må granskes videre.

