Lærernes forbundskjempe: Avlys muntlig eksamen

Mektige Utdanningsforbundet som har 182.000 medlemmer blant lærere og skoleledere, ber om at også muntlig eksamen avlyses.

Fra før er skriftlig eksamen avlyst for elever i videregående opplæring. Regjeringen skulle komme med en avklaring om muntlig eksamen over påske, men har inntil videre utsatt beslutningen om hvorvidt muntlig eksamen også skal avlyses.

– Utdanningsforbundet mener det vil bli svært krevende å gjennomføre muntlig eksamen i videregående under de gjeldende omstendighetene. Derfor går vi inn for at også muntlig eksamen avlyses, og at vi sammen samler kreftene på å arrangere privatisteksamen, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

Han peker på flere grunner til at regjeringen så snart som mulig bør avlyse eksamen for elever:

– Det er umulig å planlegge for skoleledere slik de pleier, blant annet på grunn av usikkerhet – om å sikre nok rom, – om å sikre sensorer fra andre skoler samt å ta hensyn til at lærere på egen skole er sensorer på andre skoler.

I tillegg er det usikkert når mange av videregåendeelevene er tilbake på skolen.

Foreløpig har elever på videregående hjemmeskole. 27. april vil skolene åpnes opp for elever på vg2 og vg3 yrkesfag.

Resten av elevene har ennå ikke fått en dato de kan komme tilbake på skolen. Regjeringens eneste uttalte ambisjon er at alle skal komme tilbake en gang før sommeren.

ELEVTOMT: Greåker videregående skole i Viken huser en av mange elevkantiner som er mer eller mindre folketomme om dagen. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Skolen befinner seg i en svært krevende situasjon. De skolelederne som skal planlegge muntlig eksamen, vet ikke når elevene er tilbake på skolen. De vil ikke vite hvilke smittevernregler som vil gjelde i en eksamenssituasjon eller i eksamensforberedelser. Derfor anbefaler vi regjeringen om å komme med en konklusjon om avlyst muntlig eksamen – så fort som mulig, sier Handal.

Han har merket seg at noen har lansert ideen om å arrangere muntlig eksamen via videomøte, som er et stadig mer vanlig verktøy for kommunikasjon i coronatiden.

– Det er et godt prinsipp at elevene skal kunne ha forberedt seg godt på eksamenssituasjonen. Jeg er svært usikker på om det vil kunne skje godt nok ved for eksempel bruk av et digitalt møteverktøy som Teams til muntlig eksamen, advarer Handal.

VIL VÆRE FORUTSIGBAR: Kunnskapsminister Guri Melby er opptatt av forutsigbarhet. Hun bør snarest mulig avklare hva som skjer med muntlig eksamen, mener Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Han er mer opptatt av at lærere i videregående skaffer seg nok vurderingsgrunnlag for å sette forsvarlige standpunktkarakterer – fremfor å prioritere muntlig eksamen samtidig.

– Det viktige nå er at den andelen av elevene som en lærer gjerne er usikker på når avgangskarakterer skal settes, får dette vurderingsgrunnlaget som er nødvendig før sommeren. Og at de som er avhengige av privatisteksamen sikres dette. Derfor blir det riktigst å avlyse muntlig og prioritere det viktigste i denne krevende situasjonen, sier Handal.

Kunnskapsdepartementet vil gi en generell dispensasjon fra kravene om skriftlige eksamenskarakterer på vitnemålet for årets avgangselever i VG3 og 10. trinn i grunnskolen.

Dette betyr at standpunktkarakterene vil bety mer enn vanlig som avgangskarakterer for kullet som går ut av videregående i juni.

– Når det gjelder muntlig eksamen i videregående, så kommer det en beslutning etter påske, sa Guri Melby til VG da det ble kjent at skriftlig eksamen ble avlyst den 25. mars.

VG har foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål om muntlig eksamen fra kunnskapsminister Guri Melby torsdag.

ELEVLEDER: Kristin Schultz er påtroppende leder i Elevorganisasjonen. Foto: Privat

Elevorganisasjonens påtroppende leder, Kristin Schultz er på mange måter enig med leder Handal i Utdanningsforbundet.

– Hvis skolene ikke klarer å forberede- og arrangere muntlig eksamen på vanlig måte, så vurderer vi det slik at det kan bli så vanskelig å omstille seg til for eksempel en ny eksamensform, at det beste er å avlyse muntlig eksamen, sier Schultz til VG.

– Er det ikke viktig at grunnlaget for avgangskarakterene består av noe mer enn standpunkt?

– Det viktigste er at elevene får et vitnemål som både dem og lærerne kjenner seg igjen i, svarer lederen i Elevorganisasjonen, som omfatter samtlige elever i videregående opplæring og ungdomsskolen i Norge.

