Solberg: – Hvis vi skal få hverdagen og friheten tilbake, må flest mulig laste ned appen

Både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie sier de ønsker at alle nordmenn laster ned den nye appen for smittesporing.

Under en pressekonferanse torsdag åpnet statsminister Erna Solberg (H) med å informere om den nye appen for smittesporing «Smittestopp».

Appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukere om at de har vært i nærheten av noen som er smittet av coronaviruset.

– Vi ønsker at så mange som mulig laster ned appen, sa statsminister Solberg.

– Personlig mener jeg at hvis vi skal få hverdagen og friheten tilbake, må flest mulig laste ned appen, sa Solberg.

Hun påpekte at det er frivillig å laste ned appen, men at det er lovpålagt å være med i smittesporingsarbeidet.

– Jeg kommer selv til å laste ned appen til bruk i dag, sa hun.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sa under pressekonferansen at det har vært viktig å gjøre appen så sikker som mulig.

– En uavhengig ekspertgruppe fikk i oppdrag å vurdere appen, påpekte han.

Høie trakk også frem at alle data i appen vil fortløpende bli slettet etter 30 dager, og at selve appen vil bli slettet i desember.

– Jeg håper alle laster ned «Smittestopp» og blir med på å stoppe smitten, sa Høie.

Slik skal appen fungere Appen skal spore nordmenns bevegelser i kampen mot coronaviruset.

Løsningen benytter GPS- og bluetoothsignaler for å avgjøre om folk har vært tett på hverandre.

Dersom en person som har installert appen, får bekreftet coronasmitte, vil alle andre som har appen få et varsel dersom de har vært i nær kontakt, for eksempel tettere enn to meter på denne personen i mer enn 15 minutter i løpet av den siste tiden. Kilde: NTB Vis mer

Flere bekymret

At opplysningene på «Smittestopp» lagres på sentralt hold i 30 dager, har ført til bekymring blant flere eksperter VG har snakket med.

– At FHIs løsning forutsetter at alle sporingsdataene som appen samler løpende på den enkeltes telefon skal overføres til og lagres sentralt, på en server som myndighetene kontrollerer, er ett grunnleggende problem, skrev advokat og personvernekspert Jon Wessel Aas i en kronikk i VG.

NHO anbefaler imidlertid appen og mener at nordmenn burde ha tillit til den når Datatilsynet også har vært positive.

Det er frivillig å laste ned «Smittestopp», og den er tilgjengelig i Apple App Store og Google Play Store. Du kan også selv velge om du vil skru av og på loggefunksjoner.

Testing i utvalgte kommuner

- De første ukene vil appen samle informasjon, og etter første uke vil vi starte å teste varslingsfunksjon ved SMS i tett samarbeid med noen kommuner, sier fungerende assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen, i en pressemelding fra FHI.

En av disse er Drammen kommune, som FHI startet samarbeidet med i dag.

– Smittestopp-brukere i disse kommunene får et varsel på SMS om de har vært i nærheten av en smittet. Vi vil i denne fasen se spesielt på hvordan appen kan supplere smittesporingsarbeidet som blir gjort i kommunene. Dette forutsetter at den som er smittet, også bruker Smittestopp, sier Knudsen.

Etter en slik kvalitetssikringsperiode vil varselsfunksjonen tas i bruk over hele landet – i løpet av mai, om alt går etter planen, skriver FHI på sine nettsider.

Endrer ikke munnbind-råd

FHI har tidligere i dag besluttet at de ikke vil endre rådene som gjelder munnbind, selv om det europeiske smittevernbyrået ECDC har bedt alle sine medlemsland om å vurdere å råde folk til å bruke munnbind ute.

– Det kan bli aktuelt senere, men ikke per nå. Generelt har vi oppdatert nettsidene våre, der vi skriver litt om hvorfor vi ikke går ut med dette rådet nå. En ser lite dokumentasjon på at det har effekt for friske, sier Eriksen-Volle til NRK.

Hun understreker samtidig at rådet kan endres.

– Vi vurderer at munnbind blant friske i befolkningen ikke er et effektivt smittetiltak slik situasjonen er i dag, men det kan bli aktuelt enkelte steder og i enkelte situasjoner.

På FHIs nettsider heter det følgende:

«FHI anbefaler ikke bruk av munnbind til befolkningen, med unntak av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 under transport til eller fra helsetjenesten.»

Det europeiske smittevernbyrået ECDC har nettopp kommet med en ny rapport om offentlig bruk av munnbind. Bakgrunnen for rapporten er styrket bevis for at også personer med milde eller ingen symptomer, bidrar til smittespredning.

