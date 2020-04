FHI endrer ikke rådene for munnbind nå

FHI har besluttet at de ikke vil endre rådene som gjelder munnbind, selv om det europeiske smittevernbyrået ECDC har bedt alle sine medlemsland om å vurdere å råde folk til å bruke munnbind ute.

Det sier seksjonsleder Hanne Merete Eriksen-Volle i FHI til NRK.

– Det kan bli aktuelt senere, men ikke per nå. Generelt har vi oppdatert nettsidene våre, der vi skriver litt om hvorfor vi ikke går ut med dette rådet nå. En ser lite dokumentasjon på at det har effekt for friske, sier Eriksen-Volle.

Hun understreker samtidig at rådet kan endres.

– Vi vurderer at munnbind blant friske i befolkningen ikke er et effektivt smittetiltak slik situasjonen er i dag, men det kan bli aktuelt enkelte steder og i enkelte situasjoner.

Solberg: Ønsker alle laster ned app for smittesporing

Torsdag deltok statsminister Erna Solberg på den daglige pressekonferansen med helse- og omsorgsminister Bent Høie, direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet

Hun åpnet med å informere om den nye appen for smittesporing «Smittestopp». Appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukere om at de har vært i nærheten av noen som er smittet av coronaviruset.

– Vi ønsker at så mange som mulig laster ned appen, sa statsminister Solberg under pressekonferansen.

Hun påpekte at det er frivillig å laste ned appen, men at det er lovpålagt å være med i sporingsarbeidet.

– Jeg kommer selv til å laste ned appen til bruk i dag, sa Solberg.

– Denne appen har to formål: Den skal gi en bedre smittesporing og bidra til at vi kan følge bedre med på utviklingen av pandemien.

Helseminister Høie sa under pressekonferansen at det har vært viktig å gjøre appen så sikker som mulig.

– En uavhengig ekspertgruppe fikk i oppdrag å vurdere appen, påpekte han.

Alle data i appen bli fortløpende slettet etter 30 dager, og ifølge Høie vil selve appen vil bli slettet i september.

– Jeg håper alle laster ned «Smittestopp» og blir med på å stoppe smitten, sa Høie.

At opplysningene på «Smittestopp» lagres på sentralt hold i 30 dager, har ført til bekymring blant flere eksperter VG har snakket med.

– At FHIs løsning forutsetter at alle sporingsdataene som appen samler løpende på den enkeltes telefon skal overføres til og lagres sentralt, på en server som myndighetene kontrollerer, er ett grunnleggende problem, skrev advokat og personvernekspert Jon Wessel Aas i en kronikk i VG.

NHO anbefaler imidlertid appen og mener at nordmenn burde ha tillit til den når Datatilsynet også har vært positive.

Det er frivillig å laste ned «Smittestopp», og den er allerede tilgjengelig for Android-telefoner i Google Play Store.

