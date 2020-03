CORONA-KARTLEGGING: Stein Lier-Hansen er i ferd med å kartlegge bedriftenes erfaringer med corona-tiltakene som rammer norsk arbeidsplasser. Foto: Bjørn Haugan

NHO-topp: Stort behov for at barnehager åpnes etter påske

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) sier hans medlemmer melder om et stort behov for at barnehager åpner etter påske - om det er trygt.

Helsedirektoratet har bedt de store hovedorganisasjonene melde inn om erfaringene av corona-tiltakene tilsier at de bør lempes på etter påske. Organisasjonene har fått frist til å svare innen klokken 17.00 onsdag.

– Vi er glad for å bli tatt med på råd og har begynt å hente inn erfaringer fra våre bedrifter. Jeg vil ikke konkludere ennå, men det meldes stort behov for å oppheve noen av begrensningene, blant annet stengte barnehager. Det er noe vi er nødt til å vurdere, sier Lier-Hansen.

– Åpne barnehager etter påske?

– Ja, hvis helsemyndighetene kommer til at det vil være riktig, så åpner vi gjerne for å åpne barnehager etter påske. Det er veldig mange som er hjemme fordi barna må være hjemme. Det ville vært veldig bra for bedriftene at ansatte kunne komme tilbake på jobb.

– En helsevurdering

– Betyr ikke det hjemmekontor for de fleste likevel?

– Å, nei; det er mange i produksjonen rundt omkring i norske bedrifter som ikke kan ha hjemmekontor.

– Er ikke det ikke en fare for at det er for tidlig?

– Jo, det er først og fremst en helsevurdering. Vi følger og vil lojalt følge det som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler. Det er også et politisk spørsmål, fordi politikerne våre selvfølgelig ikke ønsker bli stilt til ansvar i ettertid fordi at de åpnet opp for tidlig – og at det bidro til ny/økt smitte.

– Hvis dere er åpne for å gjenåpne barnehagene; hva med barneskolen?

– Det kan være aktuelt, men som sagt, det blir opp til helsemyndighetene å vurdere, sier lederen i Norsk Industri, den største foreningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som organiserer arbeidsgivere i Norge.

VG har vært i kontakt med NHO som ikke ønsket å kommentere saken på daværende tidspunkt.

Dette skal de svare på

I henvendelsen fra Helsedirektoratet fremkommer det at direktoratet skal levere underlag til Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av denne uken.

Torsdag skal et ekspertutvalg legger fram sin vurdering av om barn kan vende tilbake til skolen.

VG har tatt runden med flere av forbundene som har fått samme henvendelse, og noen kunne ikke kommentere på hva deres medlemmer har svart på.

Leder i Fagforbundet Mette Nord sa at de ikke kunne gi noe klart svar på hva de vil sende inn til Helsedirektoratet, men at de fra før har fått inn tilbakemeldinger.

– Det er store og kraftige tiltak som har omfattet mange av våre medlemmer. Særlig skole, barnehage og SFO. Det er mange berørte, og et eksempel er frisører som har fått et direkte yrkesforbud. Det er mye man egentlig tar for gitt, som nå mange kjenner et savn til, sier Nord til VG.

Leder i Norsk sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen forteller at hun per nå ikke ser noe grunn til å løsne opp i tiltakene.

– Vi har ikke sett nok reduksjon av smittetilfeller, det er ikke en god nok plan på bemanning eller nok bemanning med riktig kompetanse rundt omkring. Det er heller ikke nok smittevernutstyr slik det er nå, sier Sverresdatter Larsen til VG.

For «å vurdere effekt av innførte nasjonale tiltak mot Covid-19-pandemien, og eventuell oppskalering eller nedskalering», ber Helsedirektoratet organisasjonene vurdere tre problemstillinger:

1) Er det noen tiltak som er spesielt krevende og som man bør ta sikte på å avvikle først, hvis det skulle bli mulig å lempe på tiltakene? Er det noen tiltak som er unødvendige, har liten effekt eller utilsiktede negative effekter?

2) Hva vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn?

3) Er det noen andre tiltak eller justeringer av dagens tiltak som vil kunne gi bedre og mer målrettet effekt enn dem vi har i dag?

Danmark vil vurdere å lette på tiltak

Danmark har innført mange av de samme tiltakene som Norge for å hindre smittespredning.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen sa under en pressekonferanse mandag ettermiddag at det kan bli aktuelt å lette på tiltakene allerede om to uker.

– Hvis vi dansker de to neste to uker over påsken fortsetter med å stå sammen hver for seg, vil regjering begynne på en gradvis, stille og kontrollert åpning på den andre siden av påsken, sa Fredriksen

Under pressekonferansen sa hun at tiltakene har fungert, og at det er tegn på at man lykkes med å forsinke utbredelsen.

– Smitten sprer seg saktere enn fryktet. Med en dypt alvorlig bakgrunn gir det anledning til forsiktig optimisme, sa hun.

Regjeringen i Norge har videreførert coronatiltakene til over påske, men har sagt at man trenger mer tid for å se hvilken effekt de har, og at det er for tidlig å konkludere nå.

Publisert: 30.03.20 kl. 19:51 Oppdatert: 30.03.20 kl. 20:07

