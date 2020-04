LUFTFORSVAR MED RESTRIKSJONER: Oberst Øivind Gunnerud og kommandørsersjant Stig Snekvik ved Ørlandet flystasjon. Foto: Mattis Sandblad, VG

Luftforsvar i krisetid: Her smøres det 1500 matpakker hver dag

ØRLAND FLYSTASJON (VG) Matpakker i tusenvis og vernepliktige i skog og mark. Coronakrisen har endret hverdagen for offiserer og menige på den store luftforsvarsbasen i Trøndelag.

Basen huser til daglig 1500 ansatte, inkludert 500 vernepliktige og har til vanlig også mye internasjonalt personale fra andre NATO-land. Sikkerhetsreglene er strenge, og VG møter tre som har base på Ørland utenfor den skarpt beskyttede hovedinngangen. Basen har hatt fire coronatilfeller, disse er nå friske igjen, og tilbake i tjeneste. På basen følger man de vanlige nasjonale påleggene om smittevern, og litt til.

– Det har også kommet kommunale pålegg, interne pålegg i forsvaret, og dessuten lokale pålegg her på basen på grunn av situasjonen vi er oppe i, sier oberst Øivind Gunnerud, sjef for 132 Luftving.

ØVER PÅ KRISER: Soldater i utrykningsstyrken gjennomgår prosedyrer for krisehåndtering. Foto: Julie Haugen / Forsvaret

– Det er gitt en del restriksjoner internt på bevegelse for soldatene og de ansatte slik at vi skal greie å opprettholde mest mulig operativ evne og ha et lavest mulig antall som eventuelt blir syke, sier han.

Det innebærer blant annet at man har innført skiftordninger for beredskapsfunksjoner hvor det jobber mer enn fem personer, og annen bygningsmasse blir tatt i bruk for å spre personellet.

MASSIV MATPAKKELAGING: Slik ser matpakkeberget ut når soldater, offiserer og andre ansatte skal mates på Ørland flystasjon. Foto: Markus Engås / Forsvaret

Mat skal man fortsatt ha, og i matsalen er det gjort store endringer. Buffeten er midlertidig bannlyst.

– Det er ikke slik at man forsyner seg selv, det blir servert. I tillegg smøres det 1500 matpakker her hver dag som leveres ut.

– Hvis det skulle bli et stort smitteutbrudd her, hvordan er rutinene?

– Vi har en plan for å sette de som eventuelt blir smittet i isolat. Så må vi bedrive smittesporing for å finne ut hvem de har vært i kontakt med for å sette dem i karantene. Vi har klare bygninger og rom hvor vi kan gjennomføre både isolat og karantene.

TILLITSVALGT: Julie By Brandt opplever en litt annen hverdag som vernepliktig på Ørland flystasjon. Foto: Mattis Sandblad, VG

Mange er også satt av til å ivareta dem som er i karantene og isolat, og annet personell er flyttet for å hjelpe til med matlevering.

– Hvordan vurderer du forsvarsevnen dersom det skulle komme et stort utbrudd?

– Vi ivaretar beredskapen vi er pålagt nå. Vi er i stand til både å drive normalaktivitet og opprettholde beredskapen. Vi vil være i stand til å håndtere ganske mye inne på leir og fortsatt opprettholde beredskapen.

Julie By Brandt er avdelingstillitsvalgt for de vernepliktige på Ørland. Hun sier smittevern er noe det tenkes på i enhver situasjon. Det merkes spesielt at treningsfasilitetene er stengt.

– Da tar vi naturen i bruk, og det er flere enn normalt som løper rundt i naturen her i lokalmiljøet.

SOSIALE I «FAMILIEN»: Julie By Brandt spiller kort sammen med gruppen fra sin kaserne. Foto: PRIVAT

– Hvor mange sover dere på kasernen?

– Vi er seks, sier hun og skynder seg og legge til:

– Men de regnes som «familie».

Kommandørsersjant Stig Snekvik innrømmer at det sosiale i leiren har fått lide litt under coronakrisen.

– På mange måter blir det sånn. Men en ting vi opplever, er at vi er blitt mye flinkere til å bruke digitale verktøy for å treffes, noe vi kommer til å ta med oss også etter coronakrisen.

