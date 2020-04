STATSMINISTER: Erna Solberg møtte VG etter en pressekonferanse fredag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer

Statsminister Erna Solberg (H) forsvarer statsråders deltagelse på lukkede arrangementer eller reiser som kan oppfattes som luksuriøse. Men hun vil ikke blande seg inn i Nicolai Tangens (53) ansettelse.

VG fortalte lørdag hvordan Nicolai Tangen (53) brukte millioner av kroner på et tre dagers seminar for venner og bekjente i USA. Få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok på hele seminaret, men det var ikke oppført i hans offisielle kalender hos Nærings- og fiskeridepartementet. Den var heller ikke nevnt i et skriv til norsk presse om USA-reisen.

På spørsmål fra VG sier Solberg at private arrangementer eller reiser som oppfattes som luksuriøse noen ganger kan forsvares. Det kan være viktig for å ivareta nasjonale interesser.

– Du må alltid gjøre en vurdering på om dette er viktig nok, interessant nok og nødvendig nok for at Norge skal være representert eller at en statsråd skal være med. Det finnes mange seminarer og reiser som helt sikkert kan oppfattes som luksuriøse hvis du ser det utenfra, men hvor det faktisk også ivaretar nasjonale interesser at Norge deltar, sier Solberg.

I ettertid har Isaksen ført opp reisen i Stortingets register for økonomiske verv og interesser. Han har også sagt at Nærings- og fiskeridepartementet skal betale for måltidene på USA-seminaret.

Solberg understreker at Isaksen har tatt selvkritikk for noen av vurderingene han tok før han ble med.

DELTOK: Daværende næringsminister, nåværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i USA i november i fjor. Foto: Trond Viken, NFD

– Noen tar med bestevenner

Etter at VG skrev om USA-seminaret, har noen av deltagerne sagt at de var der som venner, noen var der profesjonelt i kraft av sine roller og andre, blant annet NUPI-sjef Ulf Sverdrup, var der som begge deler.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sto oppført med yrkestittelen i programmet. Solberg vil ikke kritisere ham.

– Regjeringsadvokaten er veldig tydelig på at han har vært der på et premiss, at han er en god venn. Han er faktisk bestevennen til Nicolai Tangen, sier Solberg.

– Det at det er folk som også er der av private hensyn, er blant de tingene Torbjørn sier at han kanskje burde undersøkt nærmere for å se hvilken kontekst dette seminaret var i. Men det er klart at vi er alle på arrangementer hvor noen har med seg sine beste venner, uansett hvor du er, sier Solberg.

BESTEVENNER: Nicolai Tangen og Fredrik Sejersted har kjent hverandre i over 30 år. Foto: Nina E. Rangøy

Tangen har tidligere sagt at han har invitert gjestene som «ressurspersoner».

– Han er min beste venn. Vi møtte hverandre i militæret for 34 år siden, vi studerte russiske gloser sammen, bodde i telt og ble veldig gode venner. Vi har vært hverandres forlovere og faddere for hverandres barn. Så han er jo en utrolig nær venn. Jeg hadde invitert ham med uansett hva han drev med, har Tangen tidligere sagt om Sejersted til NRK.

Solberg vil ikke si om hun selv ville ha godtatt invitasjonen fra Tangen.

– Ville du reist på et slikt seminar, og ville du som Mona Juul, latt deg påspandere opphold og måltider?

– Jeg skal ikke sette andre i forlegenhet. Jeg har ikke fått en invitasjon til det seminaret og jeg har ikke gjort en vurdering på det tidspunktet. Det er mange invitasjoner til seminarer jeg får som jeg sier nei takk til, og noen jeg sier ja takk til. Det vil jeg ikke gjøre noen vurderinger av om jeg ville gjort eller ikke, sier Solberg.

– Jeg deltar på veldig få av den typen seminarer som ikke er innenfor helt definerte rammene som statsministeren deltar på, legger hun til.

PÅ SEMINAR: FN-ambassadør Mona Juul. Foto: Helge Mikalsen

Bildeforbud

Et av kulturinnslagene på kveldstid under USA-seminaret var en konsert med artisten Sting. Ifølge Tangen kostet konserten rundt ni millioner kroner. Men hverken han eller deltagerne VG har vært i kontakt med har ønsket å dele bilder fra arrangementet med VG.

Oppfordringen i programmet var tydelig: «Ikke del oppfatninger / bilder fra arrangementet på sosiale medier.» Deltagerne ble også bedt om ikke å gjengi enkeltpersoners synspunkter fra seminaret.

– Det var jo lukket. Du skulle ikke referere fra det. Var det klokt å delta på noe sånt?

– Innimellom vil politikere delta på lukkede arrangementer. Hovedregelen er at jeg ikke deltar på ting som er lukket eller holder foredrag uten at min sekvens er åpen. Men det er noen områder hvor, for eksempel på World Economic Forum, det er sånne uformelle diskusjoner som ikke er åpne for pressen. De er det heller ikke referert fra, sier Solberg.

– Så kan du si, skal du delta eller ikke delta. Det er en måte å få komme i samtaler med beslutningstagere på et fagområde. De fleste ting er åpne, men dette er det ikke, legger hun til.

SE VIDEO: Her synger artisten Sting for deltagere på Nicolai Tangens USA-seminar. Nettavisen-gründer, Odd Harald Hauge, la ut seansen på Instagram. Han ville ikke dele videoen med VG.

– Tydelige undersøkelser

Representantskapet i Norges Bank, som er bankens tilsynsorgan, ba torsdag sentralbanksjef Øystein Olsen svare på 26 spørsmål om ansettelsen av Tangen som ny sjef for Oljefondet. De spør spesifikt om detaljer rundt det omdiskuterte USA-seminaret som Tangen arrangerte i fjor høst.

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget – bestående av 15 politisk oppnevnte medlemmer, og ledet av Julie Brodtkorb, tidligere stabssjef for statsminister Erna Solberg (H). Solberg vil ikke kommentere organets arbeid eller prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

Hun sier at det er representantskapet, ikke regjeringen, som skal kontrollere sentralbankens arbeid.

– Norge har hatt et uttalt mål i sin utenrikspolitikk å jobbe mot skatteparadis. På Debatten på NRK snakket sentralbanksjef Øystein Olsen om de legitime grunnene til å jobbe i skatteparadis. Vi får en oljefondssjef som har jobbet lenge med det og også har hatt penger i for eksempel Jersey. Er det forenelig?

– Jeg kommer ikke til å svare på spørsmål om hva som er forenelig. Det vil være uryddig av meg å kommentere med den rolledelingen, svarer Solberg.

Hun sier at regjeringen ikke blander seg inn i Norges Banks ansettelser, men at de gjennom finansminister Jan Tore Sanner (H) har gitt en beskjed til banken:

– Man må gjøre tydelige gjennomganger og undersøkelser når man ansetter, sier hun.

KREVER SVAR: Leder Julie Brodtkorb i Norges Banks representantskap har sendt 26 spørsmål til sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: TORE KRISTIANSEN

