Overlege om respirator-pasientene: – Går vesentlig bedre enn vi forventet

Før coronakrisen traff regnet de med at opptil fire av ti pasienter på respirator ville dø. Foreløpig ser legene at langt flere overlever og at helsepersonell sjelden smittes på intensivavdelingen.

– Vi har foreløpig veldig mange som blir bedre blant dem som ligger på respirator, sier seksjonsoverlege Vibecke Sørensen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) til VG.

Sammen med kollegene passer hun på de pasientene som er rammet hardest av coronaviruset og som har utviklet sykdommen Covid-19, en dyptgående lungebetennelse som kan føre til at lungene svikter.

Ahus har flest slike pasienter i Norge, foran Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

I skrivende stund har 44 dødd av sykdommen i Norge. 46.000 har dødd på verdensbasis. Likevel ser Sørensen lyspunkter.

Da coronasmittede pasienter strømmet til sykehusene på Østlandet, ble det anslått at 30 til 40 prosent av dem som ble lagt i respirator for å få hjelp til å puste ville dø.

– Foreløpig går det vesentlig bedre for respiratorpasientene enn dette anslaget. Og det går vesentlig bedre enn det vi selv hadde forventet, sier Sørensen.

I skrivende stund er 15 personer koblet til respirator på Ahus. Flere respiratorpasienter er allerede utskrevet fra sykehuset. Tre pasienter har dødd av Covid-19 hittil.

Takker pårørende

– Jeg må si at jeg er utrolig imponert over hvordan pårørende takler å ha sin alvorlig syke familiemedlemmer på sykehuset når de er alvorlig syke. Også når de ikke får komme på besøk til dem på grunn av smittevern, sier Sørensen

– De viser så mye takknemlighet for jobben vi gjør og er så tålmodige og forståelsesfulle for situasjonen, sier Sørensen.

Sørensen understreker at dette er foreløpige tall og at dersom flere eldre og personer med tilleggssykdommer blir syke, kan dødeligheten forandre seg.

– Det er viktig at vi fortsatt har ressurser, utstyr og ikke minst beskyttelse til de ansatte for å holde god kvalitet på behandlingen videre og tallene ved like, sier Sørensen.

Ahus er sykehuset i Norge med flest corona-smittede pasienter på intensiven med Covid-19. De første pasientene med coronasmitte kom inn 10. mars.

AHUS: Sykehuset om kvelden i mars i år. Foto: Stian Lysberg Solum

Ni til femten dager

Når pasienten er koblet på en respirator ligger hun eller han i narkose til behandlingen er over. Det krever mye oppfølging fra intensivsykepleiere. For å sikre mest mulig oksygenopptak i lungene snus pasientene til mageleie i lange perioder. Det krever ofte fem pleiere å snu en pasient trygt.

– Det varierer hvor lang tid på respirator pasientene trenger, men de fleste trenger i alle fall ni til femten dager. Det passer med erfaringer fra utlandet. Trenger de lenger enn det, er det ofte mer komplisert sykdomsbilde. De kan likevel overleve, sier Sørensen.

Da helsevesenet i Lombardia i Italia kollapset skjøt dødstallene i været. En av årsakene kan være bakterielle infeksjoner og komplikasjoner som melder seg etter at pasienten er innlagt med Covid-19.

Blant dem som dør på Ahus er det derimot få som også har andre komplikasjoner.

– Vi ser at det i hovedsak er lungene som svikter. Noen intensivpasienter får kompliserende organsvikt, som for eksempel hjertesvikt og nyresvikt. Utvikling av flerorgansvikt vil forverre prognosen for overlevelse, sier Sørensen.

Oksygenmasker

Ikke alle pasienter som legges på intensivavdelingen trenger respirator for å overleve.

– Vi har også veldig gode resultater for behandling med tette oksygenmasker. I slik behandling er pasienten våken og ikke i narkose. De gir lignende støtte som respiratorer, men behandlingen er mest egnet for de

pasienten som er mindre alvorlig rammet. Slik reduseres tiden på intensivavdelingen for flere pasienter, sier Sørensen.

I likhet med respiratorene er maskene lukket. Slik begrenses smitten.

– Vi ser veldig lite smitte blant de ansatte på Ahus. Her på intensiven har vi ikke fått noe smitte blant personalet, sier Sørensen og legger til:

– Godt personell, god logistikk og utstyr bidrar både til å redusere smittespredning og til å redusere faren for andre infeksjoner som øker dødeligheten. Vi er heldige som har et nytt sykehus og faglig dyktige medarbeidere. Vi har også god kontakt og utveksler erfaringer med intensivmiljøet i Norge og vi lærer av erfaringene fra utlandet, sier Sørensen.

Mange skrevet ut i live

På Rikshospitalet i Oslo jobbes det også med pasienter på intensiven og i respirator som er rammet av coronaviruset.

Overlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen sier til VG det er grunn til å glede seg, selv om det er for tidlig konkludere hvor stor andel av dem som er smittet med viruset som vil overleve på intensivavdelingene i tiden fremover.

– Det vi kan gjøre er å glede oss over at det så langt ikke er veldig mange dødsfall på intensivavdelingene våre og at mange er skrevet ut i live.

STOLT: Overlege Jon Henrik Laake er nestleder i Anestesiologisk forening. Foto: VG

Laake er nestleder i Anestesiologisk forening, en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening.

– På vegne av foreningen vil jeg gjerne få uttrykke stolthet over hvor godt kolleger og medarbeidere på intensivavdelingene rundt i landet har håndtert coronasmitten hittil, sier Laake.

