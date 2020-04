SVEKKER TILLIT: Leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen, sier at avlysningen vil svekke tilliten til vitnemålet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lektorlaget: Avlyste eksamener svekker tilliten til vitnemålet

Utdanningsforbundet mener det er en fornuftig avgjørelse å avlyse muntlige eksamener i videregående skole. Norsk Lektorlag og Høyres skolepolitiker Mathilde Tybring-Gjedde er ikke enige, men respekterer avgjørelsen.

Tirsdag avlyste Regjeringen alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole våren 2020.

Fra tidligere er alle skriftlige eksamener avlyst på grunn av coronastengte skoler.

– Både elevene og samfunnet taper på at et helt årskull må søke høyere utdanning på vurderingsgrunnlag blottet for eksamenskarakterer, det har Lektorlaget vært tydelig på, sier leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen.

Utdanningsforbundet mener det er fornuftig å avlyse, og at det er helt i tråd med vurderingene fra en nesten samlet skolesektor.

– Det beste hadde selvsagt vært om muntlig kunne vært gjennomført, men det er ikke tilrådelig under de gjeldende usikre forholdene, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

ØNSKET EKSAMEN: Mathilde Tybring-Gjedde er utdanningspolitiker for Høyre på Stortinget, og representerer Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Helgesen mener det er viktig å synliggjøre og tydeliggjøre at eksamener er viktig, og at det har en betydning.

– Avlysning av alle muntlige eksamener svekker tilliten til vitnemålet, i tillegg sås det tvil om karakterene egentlig er rettferdige. Hjemmeskole og skjermundervisning gjør det krevende å være sikker på at det er elevens egen innsats som er vurdert.

Hun støttes av regjeringspartiet Høyres utdanningspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde på Stortinget.

– Elevene våre har gått glipp av mye de siste månedene. Nettopp derfor bør noen tale elevenes sak, og det er ikke å fjerne den eneste sentrale vurderingsformen før sommeren, sier Tybring-Gjedde til VG.

Hun er uenig i regjeringens beslutning om å avlyse, selv om hun sier hun forstår den.

– Kjernen i min kritikk er at fylkeskommunene ved fylkesskolesjefene kunne fått dette til dersom de hadde strukket seg lenger, sier Høyres utdanningspolitiker på Stortinget.

FORNUFTIG: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier det er fornuftig å avlyse eksamen. Foto: Odin Jæger

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreker at det beste hadde vært å kunne avholde alle eksamener, men at de er nødt til å prioritere.

– Det å ikke gjennomføre eksamen er mer kritisk på lang sikt enn for ett kull. For eksamen er ganske viktig for å sikre at vi har det samme nivået på alle skoler rundt omkring i landet. Det er viktig at vi bruker sensorer på tvers for å sikre at vi har den samme vurderingskulturen i hele landet. Da er det nødvendigvis ikke så farlig om det er ett år vi ikke gjennomfører. Men da er det viktig at vi får gjennomføre neste år, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

LITEN FORSKJELL: For de fleste elever vil ikke en muntlig eksamen fra eller til utgjøre noen stor forskjell på avgangsvitnemålet, argumenterte kunnskapsminister Guri Melby på pressekonferansen tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

– Kan det bli et litt for tynt vurderingsgrunnlag å kun gi standpunktkarakter til et helt avgangskull?

– Det er sånn at for elever som går på videregående - hvis jeg husker riktig - så består vitnemålet av over 80 prosent standpunktkarakterer. Så allerede i dag er størstedelen av karakterene standpunktkarakterer. Så er det også i hovedsak vanligvis ganske lite avvik mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. For de fleste elever vil det ikke utgjøre noe forskjell om de får eksamen eller ikke, svarer Melby.

– Var det bred enighet i regjeringen om denne beslutningen?

– Ja, svarer Melby mens helseminister Bent Høie nikker på pressekonferansen.

Både LO-forankrede Skolenes landsforbund og Elevorganisasjonen mener det er en klok og riktig avgjørelse å avlyse.

– Heldigvis lyttet statsråd Guri Melby til vårt råd om å bruke tiden effektivt frem til skoleslutt i stedet for å utvikle og gjennomføre alternative eksamensordninger i disse coronatider, noe som ville vært svært ineffektivt og et hinder for effektiv tidsbruk, sier nestleder i Skolenes landsforbund, Terje Moen.

– Vi er glade for at regjeringen ikke har sett seg blind på å gjennomføre eksamen, sier påtroppende elevleder Kristin Schultz. Elevorganisasjonen representerer samtlige videregåendeelever- og lærlinger i Norge. Organisasjonen har lenge kjempet mot eksamen som vurderingsform.

– Nå er det viktigste at elevene får vist hva de kan på slutten av skoleåret, og at lærerne og elevene heller bruker ressursene sine på å skaffe et godt grunnlag til standpunktkarakterene, sier Schultz til VG

– Blir kun standpunktvurdering et litt tynt grunnlag for avgangskarakterene?

– Vi får ikke det eksterne blikket på elevenes karakter gjennom eksamen., men vi har tillit til at lærerne setter gode standpunktskarakterer, svarer Kristin Schultz.

Publisert: 21.04.20 kl. 18:18

