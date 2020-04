SJEF: Jørn Eggum er leder i Fellesforbundet. Han reagerer sterkt på det omdiskuterte USA-seminaret, der en rekke samfunnstopper lot seg påspandere av finansmann Tangen. Foto: Mattis Sandblad, VG

LO-topp: – Tangen må si opp eller bli sagt opp

Fellesforbundsleder Jørn Eggum krever at Nicolai Tangen går av som Oljefond-sjef før han har begynt. Eggum får mene det han vil, svarer Tangen – som mener han ikke har gjort noe galt.

Nå nettopp

– Den som skal styre landets pengebinge må ha tillit hos det norske folk. Det har ikke Nicolai Tangen, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet i LO, til VG.

Uttalelsen kommer i lys av det mye omdiskuterte «drømmeseminaret» til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. I november i fjor inviterte finansmannen til et tre dager langt opphold i Philadelphia.

– Tangen er helt sikkert en utmerket aksjeforvalter. Det som er den store mørke skyggen i rommet er en sviktende tillit og massive problemer rundt en sentral offentlig person – allerede før han har tiltrådt, sier Eggum.

«Ikke rett mann»

Han er ikke hvem som helst i fagbevegelsen: Han leder det største forbundet i privat sektor i LO, skulle vært lønnsoppgjørsgeneral på vegne av LO under vårens lønnsoppgjør, og han sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

les også Kaller inn til ekstraordinært møte om Tangen-ansettelsen

Eggum sier at å arrangere en så spektakulær tur for utvalgte samfunnstopper, som det Tangen gjorde i fjor høst, underbygger at Tangen ikke er rette mannen.

– Tangens vurderingsevne i sammenheng med smøreturen viser oss tydelig at han ikke er rett mann til å forvalte fremtidige generasjoners velferd og pensjon.

Eggum sier reaksjonene etter VGs avsløring av turen, viser at det gikk for langt.

– Vi ser jo nå at en etter en blir avkledd. At Slyngstad må betale tilbake. At statsråd Røe Isaksen innrømmer feil. At Mona Juul beklager. Flere vil følge.

NY OLJEFOND-SJEF: Nicolai Tangen ble utnevnt til ny sjef for Oljefondet 26. mars. Han skal etter planen tiltre i jobben i september. Foto: Nina E. Rangøy, VG

– Når noen av landets fremste topper må gjennom den fornedrelsen det er å innrømme å ha bommet på turen og må beklage det, da kan ikke Tangen sitte på sin hest og si at han mener han ikke har gjort noe galt, mener Eggum.

LO-toppen sier at når deltagerne legger seg flate, bør arrangøren gjøre det samme.

Men det vil ikke den påtroppende Oljefond-sjefen.

– Jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt og ser frem til å få fakta i saken belyst på en god måte, skriver Tangen i en e-post til VG.

Tangen vil legge frem hele regningen

Eggum sier han undrer over at deltagerne ble bedt om ikke å deler bilder og meningsutvekslinger fra det omdiskuterte USA-seminaret.

– Det noe som fascinerer meg. Nemlig at de som deltok på møtet hevdet de var svært lærerikt og oppbyggende. Samtidig får de ikke lov å fortelle hva de opplevde. Da er det jammen ikke mye merverdi de kan ta med seg hjem til sine sentrale posisjoner.

les også Tidligere Oljefondet-sjef vil skatte av Tangen-tur

Fellesforbundsjefen ber nå Tangen om å dele alt – og så gå.

– Tangen bør legge frem hele regningen for turen. Med alle detaljer. Så må han si opp eller bli sagt opp. Jeg stort tro på at Norges Banks representantskap vil gjøre de rette vurderingene: At de skjønner at det brenner i buksene. At en bank av folket må ledes av noen som har møtt vanlige folk.

les også Oljefond-Tangen ba Slyngstad om «en liten tjeneste»

Tangen skriver til VG at han nå vil legge frem regningen.

– Vi jobber med å ta frem oversikten over kostnadene ved arrangementet og vil dele dette med offentligheten så snart det er klart, trolig i morgen tidlig, skriver han tirsdag kveld.

– Eggum mener du bør bli sagt opp. Hva tenker du om det?

– Eggum står fritt til å mene det han vil. Jeg forholder meg til styret i Oljefondet og ser frem til at alle fakta knyttet til min ansettelse og bakgrunn blir kjent, svarer han.

LO-topp Eggum mener at tillit og åpenhet er limet i det norske samfunnet, og at dette er essensielt i debatten om Tangen.

– En leder for Oljefondet som ikke har dette, og som møter mistanke om vennetjenester rundt hver eneste sving, er det siste vi trenger i en tid der samhold og ansvarlighet er viktigere enn noensinne, sier Eggum.

– Tangen har ikke gjort noe ulovlig?

– Det er nok ikke Norges lover, men selve situasjonen Tangen har satt seg i, som skaper problemer. Når han vurderte å gå for denne typen offentlig posisjon er det akkurat denne typen smøreturer du ikke skal arrangere, sier Fellesforbundslederen.

les også Tangen: «Det blir ikke flere sånne seminarer»

Slik svarer Tangen

I en e-post til VG tirsdag kveld svarer Tangen på kritikken fra Eggum, punkt for punkt:

Han er ikke enig i at han mangler tillit. – Jeg tror og mener at folk både kan ha og vil ha tillit til meg som leder av Oljefondet når alle fakta om ansettelsen og min bakgrunn blir kjent.

Han er heller ikke enig i at han er feil mann for jobben. – Jeg forholder meg til at styret i Oljefondet etter en grundig prosess mente at jeg var den riktige kandidaten.

På påstanden om at arrangementet var en «smøretur» og at han ga «vennetjenester», sier han: – Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg planla arrangementet i mange år og ønsket å samle både nære venner og kloke mennesker for å diskutere temaer jeg er opptatt av. Jeg forventer ingen gjenytelser.

Kan «fremstå annerledes og fremmed»

Når det gjelder Eggums påstand om at «en bank av folket må ledes av noen som har møtt vanlige folk», svarer Tangen:

– Jeg har aldri truffet Eggum og vet ikke på hvilket grunnlag han kommer med denne uttalelsen. Faktum er at jeg vokste opp i vanlige kår og er gift med en vanlig norsk jente og har tre barn. Jeg har jobbet hardt og tjent mye mer penger enn jeg noen gang hadde drømt om. Mye av dette har jeg gitt bort til veldedige formål.

– Jeg skjønner at seminaret i USA, seilbåten og sider ved mitt liv som finansmann i London fremstår annerledes og fremmed for mange, men jeg lever også et helt normalt liv, og foretrekker å omgås med mange av mine barne- og ungdomsvenner når jeg er i Norge.

SAMARBEID: Jørn Eggum i Fellesforbundet og Ap-leder Jonas Gahr Støre avbildet på landsmøtet til Fellesforbundet i oktober i fjor. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Støre: Vil lytte til representantskapet

Norges Bank ønsker ikke å kommentere saken og viser til sin redegjørelse om ansettelsen av Tangen, som banken gjorde kjent mandag.

Eggum er som nevnt medlem av Aps sentralstyre. På spørsmål til Ap-leder Jonas Gahr Støre om hva han tenker om Eggums uttalelser, svarer han til VG at han avventer representantskapet i Norges Banks vurdering av saken.

– Møter du krav i partiet om at Tangen nå må gå?

– Vi er enige om at nå må representantskapet vurdere. De skal møtes i morgen. Og så vil jeg lytte til de som har sittet i dette møtet for å få deres vurdering, svarer Støre.

Publisert: 22.04.20 kl. 06:15

Fra andre aviser