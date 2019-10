VEDUM-ARK: Finansminister Siv Jensen visste hva som ville komme da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kritiserte regjeringens budsjett. Foto: Frode Hansen

Jensen kom forberedt på Vedum-kritikk

Da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum langet ut mot regjeringens sentraliseringspolitikk, hadde finansminister Siv Jensen gjort motangrepet klart lenge i forveien.

Finansministeren la mandag frem statsbudsjettet for 2020. Der trekker regjeringen forsiktig i bremsen for oljepengebruken fordi det går godt i landets økonomi.

– Den økonomiske veksten er fortsatt inne i en sterk trend, og vi har den laveste ledigheten siden finanskrisen. Det er flere jobber i alle landets fylker, sier Jensen.

Samtidig påpeker hun at det er mørke skyer å spore i horisonten. Disse skyene kan fort bevege seg hit.

– Akkurat nå er det forhold utenfor våre grenser som utgjør de mest alvorlige truslene mot Norges økonomi. Handelskonflikten mellom USA og Kina og uklarheten rundt brexit skaper usikkerhet og demper veksten i den internasjonale økonomien, sier hun.

– Derfor trenger vi et solid forsvarsverk. Vi trenger en sunn og solid økonomi. Det viktigste bidraget til dette er at flest mulig er i jobb, sier Jensen.

– Konsekvent sentralisering

Like før budsjettet ble lagt fram kom nyheten om at regjeringen går inn for å overføre skatteinnkrevingen fra kommunene til skatteetaten.

Ifølge Nationen blir 237 lokale skattekontorer lagt ned når skatteinnkrevingen overføres til staten og de 56 regionale skattekontorene som eksisterer i dag.

Fra talerstolen på Stortinget går Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til knallhardt angrep mot det han mener er et nytt eksempel på regjeringens systematiske sentraliseringspolitikk.

– Jeg har nesten ikke turt å skru på radioen i det siste. Forrige mandag kom nyheten om at regjeringen vil ta 3–4 milliarder kroner fra kommuner som har kraftinntekter. Så skrur man på radioen på tirsdag og ser at to tredeler av landets tingretter skal legges ned. Så på lørdag får vi beskjed om at de skal kutte i Brønnøysund og, sier Vedum.

Foto: Frode Hansen

– Da jeg sto opp i dag trodde jeg regjeringen kanskje hadde roet seg. Men nei, nå skal man legge ned 237 skattekontorer over hele landet i en massiv sentralisering, sier han.

Jensen så angrepet komme lenge i forveien, og hadde sågar tatt med seg et kart som svar på kritikken fra Vedum.

– Jeg var helt sikker på at Vedum ville komme hit og snakke om sentralisering. Og jeg var helt sikker på at han ville mene at det at vi overfører ansvaret for skatteinnkreving til skatteetaten for sentralisering, sier Jensen.

– Jeg tenkte jeg skulle vise representant Vedum et kart over det han kaller sentralisering. 56 kraftsamlende steder som kan gå mer systematisk til verks for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsgivere. Er ikke det også et viktig mål for stortinget? spør hun.

– Svikter yngre generasjoner

Et av budsjettområdene opposisjonen følger nøye med på, er hva regjeringen gjør med klimapolitikken.

Ap-nestleder Hadia Tajik er kritisk til klimasatsingen regjeringen legger opp til.

– Hovedbildet fra de syv siste statsbudsjettene er at de svikter neste generasjon. Hverken når det gjelder klima eller rettferdig fordelingspolitikk viser regjeringen motet som trengs, sier hun.

KRITISK: Ap-nestleder Hadia Tajik, her sammen med partileder Jonas Gahr Støre i Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

– Regjeringen har råd til skattekutt til de som har mest, men ikke råd til medisin til migrenepasienter. De har tid til å vente med de store beslutningene som trengs for å få klimautslippene ned. Regjeringen har ikke klart å bestemme seg og har skjøvet dette ut i tid og ut av landet, mener Tajik.

Jensen går til motangrep og hevder Tajik skrev innlegget sitt før hun leste budsjettet.

– Vi styrker klimaprofilen med 2,2 milliarder kroner. Det er ikke kutt, men en kraftig forsterkning, mener hun.

– Dette gjør vi både ved å øke CO₂-avgiftene og en rekke andre tiltak, blant annet innen grønn skipsfart.

Strammer inn

Hovedtallene fra budsjettet ble klare tidligere på dagen. Finansministeren strammer inn på oljepengebruken fra forrige budsjett, og varsler at regjeringen vil bruke 243,6 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer 2,6 prosent av oljefondet.

Budsjettets virkning på norsk økonomi, kalt budsjettimpulsen, er −0,2. Med andre ord trekker Jensen i bremsen.

Dette gjør hun fordi det for øyeblikket går godt i norsk økonomi. Sysselsettingen er ventet å gå opp med 1 prosent i 2020, ledighetstallet ventes å gå ned til 3,4 prosent, og verdiskapningen i Fastlands-Norge ventes å øke med 2,5 prosent.

