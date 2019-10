I RETTEN: Philip Manshaus sammen med sin forsvarer Unni Fries i Oslo tingrett mandag morgen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Terrorsiktede Philip Manshaus fikk møte faren hos politiet

OSLO TINGRETT (VG) Terrorsiktede Philip Manshaus (22) har i løpet av høsten fått muligheten til å møte faren sin i et kontrollert besøk på politihuset i Oslo, ifølge VGs opplysninger.

Manshaus ble fremstilt for videre varetektsfengsling mandag morgen. 22-åringen er ikledd grå dress, hvit skjorte og sort slips – samme antrekk som sist.

Påtalemyndigheten ved politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby har begjært ham varetektsfengslet i ytterligere fire uker med brev- og besøksforbud. De ber også om isolasjon i to uker.

Begjæringen ble tatt til følge, noe som betyr at Manshaus forblir i varetekt med samme restriksjoner.

– Årsaken til å vi fremdeles ønsker restriksjoner er at vi venter på gjennomgangen av databeslag i saken, sier Kraby til VG.

– Kjedelig

Den terrorsiktede 22-åringen har uttalt i retten at han synes det er monotont og kjedelig å sitte i varetekt, uten muligheter for besøk eller tilgang på medier, ifølge kjennelsen fra tingretten.

I kjennelsen kommer det også frem at politiet har samtykket til ett kontrollert besøk fra et familiemedlem. Ifølge VGs opplysninger, var det faren som fikk møte sin terrorsiktede sønn på politihuset i oslo.

«Aktor har i retten i dag uttalt at politiet igjen er åpne for å vurdere slike kontrollerte besøk, dersom initiativet kommer fra siktede selv eller fra familiemedlemmer.», står det i kjennelsen.

I likhet med forrige gang han ble fremstilt for varetektsfengsling gjorde Manshaus nazihilsen før han satte seg på tilvist plass i rettssal 227 i Oslo tingrett.

Manshaus hadde på forhånd meldt ifra om at han samtykket til fotografering.

SNAKKET SAMMEN: Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby og forsvarer Unni Fries. Foto: TORE KRISTIANSEN

Påtalemyndigheten ønsket at fengslingsmøtet skal gå for lukkede dører. Forsvarer Unni Fries motsatte seg det.

Oslo tingrett kom til at rettsmøtet skal holdes for lukkede dører.

Manshaus har behov for å fortelle omverdene om årsaken til at han nekter straffskyld, men vil vente til fengslingsmøtet er åpent for pressen, sier forsvareren til VG.

Nekter straffskyld

22-åringen har erkjent drapet på stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17), som ble bisatt fra Haslum krematorium onsdag. Hun ble funnet død i sin bolig på Eiksmarka i Bærum 10. august.

Manshaus ble pågrepet i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum, der han begynte å skyte kort tid etter drapet. Ingen ble skadd i skytingen, men 22-åringen er siktet for terror.

Bærumsmannen erkjenner å ha begått handlingene han er siktet for, men han erkjenner ikke straffskyld.

