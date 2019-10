AP-RÅD: Haddy Njie fikk råd fra sin mann, Trond Giske, om ikke å gi ut noen bok før etter valget. Bildet er fra bisettelsen Thorvald Stoltenberg. Foto: Mattis Sandblad

Trond Giske: – Jeg hadde bare ett ønske til Haddys bok

Haddy Njies bok om sin mann, Trond Giske, har skapt store bølger. Giske ba innstendig om at den ikke kom ut før etter valget.

Nå nettopp







Giske ønsker ikke å kommentere innholdet i boken eller debatten den har skapt.

Men han bekrefter overfor VG at han gjorde det klart at han ønsket at den ikke ble gitt ut midt i valgkampen.

– Jeg hadde ett eneste ett eneste ønske knyttet til Haddys bok, som jeg syntes det var greit å formidle, sier han:

– Og det var at utgivelsen ikke skulle kunne ta oppmerksomheten bort fra den viktige valgkampen.

les også Siste nytt: Kjent trønder-regissør lager film om Trond Giske

– Hvem formidlet du det til?

– Til Haddy. Jeg vet ikke hvilken dialog hun hadde med forlaget om det. For meg var det viktig at boken ikke skapte uro for alle våre lokale kandidater som var der ute og formidlet vår politikk gjennom hele valgkampen.

– Debatten boken har skapt, viser at det kanskje var smart?

– Jeg har bestemt meg for at jeg hverken vil kommentere boken eller debatten i etterkant. Det er Haddys bok.

Forlaget bekrefter

Sjefredaktør for sakprosa i Gyldendal forlag, Cathrine Sandnes i Gyldendal forlag, som har gitt ut dagboken til Njie, bekrefter at det var viktig for dem ikke å forstyrre valgkampen.

– Vi hadde samtaler med Haddy hvor det var helt klart at det var viktig at boken ikke ble kjent; hverken at den kom eller at det skulle informeres om noen dato. Det var viktig at boken ikke ble kjent eller skulle ut før i god tid etter valget, sier Sandnes til VG.

Boken har både bidratt til at det har blitt fokusert på det som fremstår som et anstrengt forhold mellom nestleder Hadia Tajik og Aps partisekretær Kjersti Stenseng, og at Njie anklager Tajik for å ha bidratt i prosessen som gjorde at ektemannen Trond Giske måtte gå av som Ap-nestleder.

Njie har også utfordret Tajik til å dokumentere sine påstander om at hun i boken fremmer «feilaktige påstander» om Tajik:

I en e-post til Dagsavisen skrev Tajik at hun støtter partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng i deres konklusjonen om at Giske «har brutt Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering gjentatte ganger».

Men hun la til:

«Utover dette tar jeg bare til etterretning at de feilaktige påstandene om meg, som i stor grad tidligere har blitt fremført av anonyme kilder, nå fremføres av Haddy Njie».

Tajik nekter å fortelle hva som er feil

Det fikk Njie til å reagere:

– Det er oppsiktsvekkende at Tajik anklager meg for å fremme feilaktige påstander om henne i min bok, uten at hun konkretiserer hva som er feil. Tajik må konkretisere for at det skal være mulig for meg å svare eller rette, skriver Njie i en e-post til Dagbladet.

Lørdag utfordret VG Tajik til å fortelle hva hun mener er feilaktige påstander.

Det ønsker hun ikke.

– Jeg kommer ikke til å bruke mer tid på dette nå, utover å minne om at partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre på objektivt grunnlag kom til at Trond Giske gjentatte ganger har brutt Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering, skriver hun i en mail til VG.

Boken utløste også at varsler Line Oma har tatt et kraftig oppgjør med boken og Njie. Det gjorde også en annen varsler som tidligere har stått frem, Sunniva Andreassen, i Ukeslutt på NRK lørdag ettermiddag.

Hun anklaget Njie for å være Giskes PR-agent.

Publisert: 05.10.19 kl. 16:52







Mer om