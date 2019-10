Tindersvindleren utlevert til Israel – fengslet

Denne uken ble Simon Leviev, kjent som Tindersvindleren, utlevert til sitt hjemland Israel. I en rettshøring tirsdag ble han varetektsfengslet i to uker.

Det var i februar at VG avslørte bedragerens utspekulerte metoder.

29-åringen fra Israel har lurt en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

Leviev, som egentlig heter Shimon Yehuda Hayut, utga seg for å være sønnen til diamantmilliardær Lev Leviev og fikk en rekke kvinner til å «hjelpe» han med penger da han hevdet at han var kommet i fare.

Han omga seg blant annet med en «livvakt», en «forretningspartner» og flere andre personer som til stadighet bekreftet løgnene hans overfor svindelofrene.

MUNCHEN: I februar i år fant VG Tindersvindleren i den tyske byen Munchen. Foto: Tore Kristiansen

– Ti millioner dollar

Ifølge den israelske tv-kanalen Channel 12, er det antatt at Leviev kan ha svindlet personer i Europa for ti millioner dollar, eller i underkant av 100 millioner kroner de siste to årene.

VG er ikke kjent med bakgrunnen for dette anslaget og har derfor ikke kunnet verifisere opplysningene selvstendig.

Summen er blant annet gjengitt av The Times of Israel.

PÅGREPET: I juni ble Simon Leviev stoppet i Hellas. Nå er han utlevert til Israel. Foto: Tore Kristiansen

Fengslet

Fire måneder etter VGs avsløring, i slutten av juni, ble Leviev pågrepet i Hellas i det som skal ha vært en samordnet aksjon mellom Interpol og israelsk politi. Han samtykket raskt til å bli utlevert til hjemlandet.

Da han mandag denne uken ble flydd til Israel, måtte han gå rett i avhør med israelsk politi i Tel Aviv, ifølge The Times of Israel.

En talsperson for israelsk politi kalte etterforskningen for «kompleks og pågående».

Dagen etterpå ble han tatt med til en domstol i Tel Aviv i forbindelse med et fengslingsmøte.

Ifølge The Times of Israel ble det besluttet at Leviev skal sitte fengslet i to uker hvorpå et nytt rettsmøte vil bli holdt.

OFRE: Pernilla Sjøholm (t.v) og Cecilie Fjellhøy har begge blitt lurt for store summer av Simon Leviev. I et ønske om å stoppe ham stod de i vinter frem i VG og fortalte sin historie. Foto: Kristoffer Kumar

Bedragerier i Israel

VG har tidligere intervjuet den israelske juseksperten Irit Kohn som mente at Leviev ikke kom til å bli straffeforfulgt for svindel begått utenfor Israel.

I forbindelse med gårsdagens fengslingsmøte, skal det nettopp ha vært Levievs tidligere bedragerier begått i Israel for snart ti år siden som var de rettslig aktuelle.

I et nytt intervju med israelske Channel 12 har Leviev på nytt nektet for å ha svindlet kvinnene som stod frem i VG.

Ultraortodoks bakgrunn

Simon Leviev kommer opprinnelig fra det ultraortodokse nabolaget Bnei Brak utenfor Tel Aviv og hans far er en rabbi.

En jødisk familie i New York tok seg av ham da han var i tenårene, men opplevde selv å bli frastjålet penger.

I 2011 ble Leviev tiltalt for en rekke bedragerier, før han flyktet fra Israel til Europa. Han havnet etterhvert i Finland, hvor han gjennom 2015 svindlet tre ulike kvinner som trodde de var i et forhold til ham.

Etter å ha sont dommen for dette i Finland, ble han utlevert til Israel i 2017, men stakk av på nytt før de gamle sakene fra 2011 kom opp for retten.

De to siste årene har han svindlet en rekke europeiske summer for millioner av kroner før han nå på nytt er blitt utlevert til Israel.

Publisert: 09.10.19 kl. 20:04







