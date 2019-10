Bevæpnet mann stjal ambulanse i Oslo - politiet avfyrte skudd

NRK melder at flere skal være påkjørt etter at en bevæpnet mann tok kontroll over en ambulanse i Oslo tirsdag. Politiet har nå kontroll på ambulansen.

NRK melder at politiet opplyser flere personer skal ha blitt påkjørt.

Politiet i Oslo melder på Twitter klokken 13.00 at de har kontroll på en ambulanse som ble stjålet av en bevæpnet mann.

– Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd, skriver politiet.

Politiet melder at de vil komme med en oppdatering snarlig.

Politiet på stedet beskriver situasjonen som kaotisk til VGs reporter på stedet.

Et område er sperret av i Åsengata på Torshov. Det er også politihelikopter til stede i området.

Flere politipatruljer er til stede på stedet, i tillegg til brannvesen.

KAOTISK SITUASJON: Politiet på stedet beskriver situasjonen som kaotisk etter at en person skal ha tatt kontroll over en ambulanse tirsdag. Foto: Amalie Frøystad Nærø, VG

Et vitne på stedet sier til VG at det ble avfyrt skudd og at politiet krasjet inn i ambulansen.

– Hundepatruljen og to-tre andre patruljer begynte å skyte mot ambulansen, sier vitnet som selv var ute og kjørte på Torshov.

Publisert: 22.10.19 kl. 12:56 Oppdatert: 22.10.19 kl. 13:08