Bevæpnet mann og kvinne stjal ambulanse i Oslo – politiet avfyrte skudd

Flere skal være påkjørt etter to personer tok kontroll over en ambulanse i Oslo tirsdag. Politiet har nå kontroll på ambulansen og en gjerningsperson, men jakter fortsatt på en kvinne.

Ambulansen ble stjålet fra Rosenhoff litt over kl. 12.30 tirsdag.

Like etter klokken 13.00 varslet politiet at de har kontroll på ambulansen som ble stjålet av en bevæpnet mann.

– Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadet, opplyste politiet.

Politiet bekrefter at en kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna er kjørt til sykehus.

– Ambulansen ble kapret av væpnet gjerningsmann, sier pressevakt Anders Bayer ved Oslo Universitetssykehus til VG.

Han sier fem personer fra deres prehospitale tjenester var involvert i hendelsen. Tre var i den kaprede ambulansen. Ingen av mannskapene er skadet, opplyser han til VG.

Oslo universitetssykehus sier til VG at det er snakk om to barn, som er tvillinger på syv måneder.

– Det ene barnet er lettere skadet, mens det andre er uavklart, sier Bayer til VG.

Politiet sier til VG at det var to personer involvert i tyveriet av ambulansen, og at de foreløpig kun har kontroll på én. De jakter fortsatt på en navngitt kvinne, og har gått ut med beskrivelse av henne.

Politiet jobber ut fra teorien om at det ble sendt ambulanse til en trafikkulykke, og at personene involvert ikke ønsket helsehjelp. Deretter skal personene i bilen ha truet til seg ambulansen med våpen.

– Det stemmer at dette er teorien vi jobber ut fra, sier operasjonsleder Tor Grøttum til VG.

Politiet er tidlig i etterforskningen og sier tirsdag ettermiddag at de jobber med avhør av vitner, sikring av videoer og andre tekniske spor. De skriver at de ikke har opplysninger om at hendelsen er terrorrelatert.

Politiet bekrefter også at det pågår en aksjon på en adresse i Vogts gate, i forbindelse med søket etter kvinnen.

– Vi har en navngitt kvinne, og søker i alle retninger, sier Grøttum.

Grøttum sier at begge gjerningspersonene- både mannen og kvinnen - er kjenninger for politiet fra før av:

– Vi antar at kvinnen er ruset, etter flere meldinger om dette. Den pågrepne mannen er i begynnelsen av 30-årene, mens kvinnen er i midten av 20-årene.

Han sier politiet har fått meldinger om at kvinnen skal være skadet i hånden.

Grøttum sier de har beslaglagt våpen etter pågripelsen av gjerningsmannen-

– Jeg har ikke oversikt over type våpen, sier han.

Grøttum sier politiet ikke vurderer situasjonen som farlig for omgivelsene.

– Ved observasjon av kvinnen må politiet kontaktes, slik at vi kan konfrontere henne.

Politiet beskriver kvinnen som lys i huden, 165 centimeter høy, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke. Kvinnen beskrives som ruset.

Et vitne på stedet sier til VG at det ble avfyrt skudd og at politiet krasjet inn i ambulansen.

– Hundepatruljen og to-tre andre patruljer begynte å skyte mot ambulansen, sier vitnet som selv var ute og kjørte på Torshov.

Han forteller at folk dukket bak bilene.

– Tre-fire politibiler krasjet inn ambulansen, sier han og legger til at tre politibiler ser ut til å være totalskadet.

Han opplyser at ambulansen rygget og krasjet inn i en eljaguar hvor den tok med seg hele den ene siden. Så kjørte den videre opp i gaten hvor den krasjet inn i veggen på Krebs gate.

– Nå står den står den parkert inn i veggen.

BIL PÅ TAKET: En bil ligger på taket i Torshovparken. Et øyevitne sier til VG at gjerningspersonen først skal ha krasjet med denne. Foto: Gisle Oddstad, VG

