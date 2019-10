Politiet rykket ut til krangel – viste seg å være et frieri

Oslo-politiet fikk natt til onsdag melding om høylytt krangling fra en leilighet på Sandaker. Da de ankom stedet, viste det seg at lydene skyldtes noe langt mer hyggelig.

Det var en bekymret nabo som kontaktet politiet klokken 01.17.

– Naboen meldte fra om det som hørtes ut som en høylytt krangel fra leiligheten. Naboen skal også ha hørt en kvinne som skrek og dunkelyder i gulvet fra en mann, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til VG.

En patrulje rykket ut til adressen, og fikk hjelp av naboen til å komme seg inn i bygget, fortsetter Skott.

– Da døren til leiligheten ble åpnet, fikk patruljen ganske rask oversikt over at det dreide seg om et frieri, derav den gode stemningen.

