KARL JOHANS GATE: Det var i dette området, nederst i Karl Johans gate i Oslo, at mannen ble pågrepet tidligere i høst. Foto: Frode Hansen

Pågrepet på Karl Johan med eksplosiver i sekken og falskt politiskilt

8. september i år vandret en tidligere straffedømt mann rundt i Oslo sentrum med det politiet omtaler som to bombelignende gjenstander i sekken.

Nå nettopp







Politiet oppdaget mannen cirka klokken 06.20 da de mistenkte ham for narkohandel i bunnen av Karl Johans gate ved Oslo S, ifølge VGs opplysninger.

– Han ble siktet for blant annet vold mot politiet og det var slik politiet ble oppmerksom på disse bombelignende gjenstandene, skriver politiadvokat Lene Risten til VG i en e-post.

les også Ransaket bolig i Stavanger - Mann (70) siktet for brudd på våpenloven

Lunte ut av Statoil-kopp

Politiet ble oppmerksomme på en lunte som hang ut av en Statoil-kopp. Oppi koppen var det eksplosiver. De andre eksplosivene ble funnet i en mobiltelefoneske, ifølge VGs opplysninger.

I sekken hadde mannen også en dolk og en Leatherman-kniv. Rundt halsen bar han et falskt politiskilt. Han hadde også på seg mindre mengder amfetamin.

Politiet ønsker ikke å kommentere de konkrete gjenstandene. De har heller ikke besvart spørsmål om hvorfor de valgte å ikke omtale saken offentlig.

– Politiet kan ikke gå nærmere inn på disse gjenstandene, utover å si at disse kunne utgjort betydelig fare for liv og helse, skriver politiadvokat Risten.

Mannen er siktet for grov befatning med eksplosiver. Siktelsen mot mannen lyder også på bæring av kniv på offentlig sted og befatning med narkotika denne dagen.

les også Mann sa han hadde bombe i sekken utenfor Politihuset i Oslo

Undersøker nynazistiske holdninger

Selv om den foreløpige gjennomgangen av de elektroniske sporene ikke har gitt holdepunkter for det, har mannens tidligere ektefelle forklart at han har nynazistiske holdninger.

Det kommer frem i en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett, som tirsdag i forrige uke besluttet at mannen kunne holdes varetektsfengslet i én uke til, etter at han angivelig skal ha sittet ulovlig isolert i seks uker siden pågripelsen.

Politiet har ikke besvart VGs spørsmål om den angivelige ulovlige isolasjonen, som ble tatt opp i fengslingsmøtet.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han nekter også for å ha nynazistiske holdninger, sier forsvarer Jannike Kotai til VG.

– Siktede ble varetektsfengslet første gang 10. september 2019 og saken er fremdeles under etterforskning. Politiet etterforsker saken ut fra flere ulike hypoteser og kan per nå ikke si om det eventuelt har vært noe motiv, skriver politiadvokat Risten.

SIKTET FOR VOLD: Mannen er også siktet for vold mot politiet her i Oslo sentrum. Foto: Frode Hansen

– Generelt dårlig hukommelse

Mannen har forklart at han ikke var klar over at de bombelignende gjenstandene lå i sekken han bar rundt på. Det falske politiskiltet, som han skal ha brukt som en rekvisitt i en kortfilm for flere år siden, skal han ha hatt liggende i leiligheten og han husker ikke hvorfor han bar på dette.

– Han har generelt dårlig hukommelse fra denne dagen, han hadde drukket, sier Kotai.

– De bombelignende gjenstandene skal være laget av krutt fra fyrverkeri, og har muligens ikke så veldig stor sprengkraft. Han selv mener, etter å ha lest dokumentene, at det neppe kan ha vært særlig mer sprengkraft i disse gjenstandene enn fra stjerneskudd, sier forsvarer Kotai.

Mannen har videre forklart at han tok med seg sekken hjemmefra, og at sekken tilhørte en bekjent som hadde bodd i leiligheten hans.

– Politiet undersøker disse gjenstandene. De har også avhørt ham om hans politiske holdninger, men han tilhører ingen ekstreme miljøer i noe retning, sier forsvareren.

les også Bombedømt russer sendt ut av landet

– Varslet politiet om dynamitt

Mannen har videre forklart at mannen som bodde i leiligheten rotet, stjal og satt igjen en masse ting, deriblant sekken.

– Min klient har forklart at denne mannen også la igjen ammunisjon og dynamitt, som lå veldig åpenlyst i leiligheten. Da min klient så dette, tilkalte han politiet. Det er også bekreftet fra politiets side at han gjorde, sier forsvarer Kotai.

I kjennelsen fra Oslo tingrett beskrives mannens fremtid som usikker, og at livet hans i det siste har vært av preget av rus. Blant annet står han i fare for å bli kastet ut av leiligheten sin.

Mannen har tidligere vært i politiets søkelys for å ha båret rundt på en 10 centimeter lang foldekniv og en såkalt butterflykniv i Oslo sentrum i september i fjor. Han er tidligere dømt for skremmende og plagsom atferd og for å ha kjørt av veien i ruspåvirket tilstand.

I fjor ble han dømt til fengsel i 36 dager for blant annet hensynsløs adferd og drapstrusler.

Publisert: 28.10.19 kl. 10:20







Mer om