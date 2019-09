Johanne (17) bisettes: Moské-heltene viste sin medfølelse

BEKKESTUA (VG) Heltene fra al-Noor-moskeen deltar i bisettelsen av Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, for å vise sin medfølelse med familien.

Nærmere 500 personer har møtt opp i bisettelsen av Zhangjia Ihle-Hansen. Begge kapeller er fullsatt, og mange står langs veggene.

Gjennom store vinduer danner ranke trær og steinmurer bakgrunn for den hvite, blomstersmykkede kisten.

Kontrasten til terror kunne ikke vært større: Antirasisme og toleranse står i fokus under bisettelsen av 17-åringen i Haslum krematorium i Bærum onsdag.

– Vi ønsker å vise samhold og støtte overfor de etterlatte. Som fedre kan vi forestille oss sorgen familien befinner seg i, sier Muhammad Iqbal (76) og Muhammad Rafiq (65) via sin bistandsadvokat Abdul-Satar Ali.

De overmannet tungt bevæpnede Philip Manshaus (21) under terrorangrepet i al-Noor-moskeen på Skui i Bærum 10. august, før noen kom alvorlig til skade. Tidligere samme dag skal han ha drept sin stesøster Johanne.

Mohammed Rafiq og Mohammed Iqbal var tilstede under onsdagens bisettelse av Johanne Zhangjia Ihle-Hansen onsdag. Foto: Frode Hansen

Ønsket inkluderende seremoni

Representanter for moskeen, justisminister og ordfører, familie og venner er tilstede for å ta farvel med Johanne. Familien ønsket en livssynsåpen og inkluderende seremoni.

De har tidligere gitt uttrykk for at sorgen over tapet av Johanne og tanken på alt hun ikke får oppleve, nesten ikke er til å bære. Familien ber om et bidrag til Antirasistisk Senter fra dem som vil hedre Johannes minne.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) Foto: Privat

Johanne kom til Norge ni måneder gammel, som adoptert fra Kina til sin mor. Hun vokste opp med mor og far og farens eldre barn på Eiksmarka i Bærum og hadde fullført første året på Sandvika videregående skole.

– Stillferdig, samvittighetsfull og engasjert

– Hun viste seg som en jente med sterk rettferdighetssans, som visste å si fra, også til gutta. Hun var helt og fullt seg selv, i ydmykhet og med nærvær, sa filosof og fredsforsker Henrik P. Syse i sin minnetale.

TURGLAD: Johanne på tur med en av familiens hunder. Foto: Privat

Foreldrene hadde fortalt ham om en datter som var lite krevende og stillferdig, som samvittighetsfullt gjorde lekser og likte å filosofere. Hun likte det nære og hjemlige og var glad i naturen.

– Vennene hennes forteller om en trygg jente med mange fremtidsplaner, men som likevel maktet å leve i nået. Hun var levende og sterkt opptatt av verden rundt seg, særlig kampen for frihet i Asia, sa Syse i minnetalen.

MINNET: Fra minnestunden på Sandvika videregående skole i Bærum, hvor Johanne skulle begynne andre klasse. Foto: Thomas Andreassen

Publisert: 04.09.19 kl. 12:09