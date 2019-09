ORDFØRERKANDIDAT: Bjørn Roald Mikkelsen for Høyre i Alta. Foto: Martha Holmes

Høyres ordførerkandidat i Alta: – Vi må ta de upopulære valgene

ALTA/TROMSØ (VG) Bjørn Roald Mikkelsen (H) mener ikke Sp-leder Vedum har løsningene på Finnmarks utfordringer. Sammen med fem andre ordførerkandidater i Nord-Norge maner han til et skoleopprør i nord.

– I halve Alta er det en skoledebatt som går når det kommer til sentralisering. Å legge ned nærskoler er ikke en populær sak, men vi er nødt til å gjøre noe med skoleresultatene. Vi må ta de upopulære valgene. Det vi gjør nå, gjør vi for 40 år frem i tid, sier Bjørn Roald Mikkelsen, ordførerkandidat i Alta.

Han har tatt med VG til Kamsa skole, der han mener det bør bygges en ny storskole med plass til 600 elever.

Det har det vært heftig debatt i kommunen, etter det ble vedtatt at en ny storskole skulle bygges i Bossekopp for å samle elever fra Bossekopp og Kamsa. Debatten går både om lokalisering av skolen, og om man i det hele tatt skal realisere vedtaket.

Senterpartiet har stilt som ultimatum at vedtaket reverseres hvis de skal støtte en ordfører, ifølge Altaposten.

PÅ VEI: Mikkelsen kjører til Kamsa, som han mener er det beste stedet å bygge en ny storskole på grunn av den sentrale beliggenheten i Alta. Foto: Martha Holmes

Sentraliserings-valgkamp

Mikkelsen legger ikke skjul på at det har vært tøft å representere Høyre under årets valgkamp i nord, der det har vært stor protest mot sentralisering og Senterpartiet ligger an til å gjøre et brakvalg.

– I et fylke hvor alt handler om sentralisering er det en utfordring å drive lokalpolitikk med ansvar for det regjeringen gjør. Men jeg jeg at mye av det regjeringen gjør er bra for også Finnmark og kanskje spesielt Alta som er et vekstsenter i vår region, sier han.

Han mener ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har medisinen som må til for å motvirke befolkningsutviklingen der unge trekker inn til byene. En utvikling han peker på at har foregått over mange tiår. Og han mener Sp heller ikke har kommet med noen svar på hvordan man skal levere gode velferdstilbud, innenfor alt fra helse til oppvekst, i en endret situasjon.

For ham er skolestruktur et av flere eksempler på dette. Elever i Finnmark scorer lavest på nasjonale prøver, og kun 46 prosent fullfører videregående skole på normert tid.

– Vi har hatt dårlige resultater i kommunen over mange år. Og det er synd, når Alta også har en lærerutdannelse i kommunen. Den eneste løsningen er ikke å få større enheter, men nye lærere ønsker å jobbe i et større fagmiljø, og vi trenger større enheter for å tilby helsesøster og den type tjenester, sier han.

– Vi tror lærerne våre og elevene våre er like flinke som alle andre steder i Norge, men vi må få på plass større fagmiljøer. Det er vi politikere som må ta ansvar for å lage rammevilkår for at vi skal få gode resultater, og da må vi gjøre noen tøffe prioriteringer.

SENTRALISERING: I Finnmark, har mye av valgkampen dreid seg om protest mot sentralisering. Men Mikkelsen mener regjeringen gjør gode ting for Finnmark. Foto: Martha Holmes

Ordførerkandidater stiller fem krav

Både Finnmark, Troms og Nordland ligger under landsgjennomsnittet for fullført videregående opplæring. Høyres ordførerkandidater i Tromsø, Harstad, Bodø, Narvik, Rana og Alta, har samlet seg om en liste over fem krav de mener vil skape en bedre skole i Nord-Norge (se faktaboks).

De fem kravene *Gjennomføre forsøk med fleksibel skolestart *Ansette 397 lærerspesialister i begynneropplæring – en på hver grunnskole *Trappe opp innsatsen tidlig i utdanningsløpet med å kvalifisere flere lærere gjennom økt satsing på videreutdanning og jobbe for at alle lærere skal ha fordypning i faget de underviser i *Jobbe for at alle elever som mottar spesialundervisning får det av kvalifiserte lærere eller spesialpedagoger *Gjennomføre prøveprosjekt med miljøterapeutisk kompetanse i grunnskolen *Gjennomføre forsøk med 11. skoleår for å gi et tilbud til de som trenger et litt bedre grunnlag for å mestre videregående

– Tall over flere år viser at Nord-Norge er landsdelen som kommer dårligst ut. Over altfor mange år har fylkespolitikerne i nord gjort altfor lite for å hjelpe våre ungdommer gjennom skoleløpet. En god utdanning er billetten til klassereise, og nøkkelen til å leve gode og selvstendige liv. Det er på tide med et skoleopprør i nord, sier Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Hans Petter Kvaal

Anita Sollie, ordførerkandidat i Rana, sier det ikke er greit at barna i nord for dårligere oppfølging i skolen enn de i sør.

– Vettet er jevnt fordelt blant barna i Norge. Det er på tide at det settes inne enda mer ressurser i skolen her i nord slik at elevene oppnår samme resultater som i resten av landet.

Høyres stortingsrepresentant fra Troms, Kent Gudmundsen, mener Senterpartiets skolepolitikk vil føre til en skole med større forskjeller.

– De sier de er opptatt av at vi skal ha like gode tjenester over hele landet. Det er nettopp det Høyre sørger for ved å sette en nedre grense hvor for dårlig skolekvalitet en kommune før kommunen blir tilbudt hjelp. Når Senterpartiet er imot dette aksepterer de i realiteten at hvilken skolegang barna våre får er som et lotteri, basert på hvor foreldrene har bosatt seg, sier han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å kommentere på en politisk sak på valgdagen, fordi han sier dette er dagen for at folk skal stemme og ikke for politisk debatt.

