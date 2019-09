BESKYTTET: Statsminister Erna Solberg møtte politifolk på Lillestrøm tidligere denne uken. Nå kommenterer hun PSTs oppdaterte trusselvurdering. Foto: Ola Vatn / VG

Solberg: Flere i Norge kan ha terror-potensial

TRONDHEIM (VG) Politiets sikkerhetstjeneste skal ha sett at det er flere høyreekstreme nordmenn som har potensiale til å utføre terrorhandlinger, ifølge statsminister Erna Solberg (H). Hun ber folk være årvåken og melde fra om folk som endrer adferd.

Solberg kom til Trondheim for å delta i NRKs avsluttende partilederdebatt fredag ettermiddag, samtidig som PST publiserte en oppdatert trusselvurdering.

PST vurderer det som mulig at norske høyreekstreme vil forsøke å utføre terrorhandlinger det neste året.

les også PST: Mulig at høyreekstreme vil gjennomføre terror i Norge

Inspirert fra New Zealand

– Vurderingen er basert på den økende aktiviteten man har sett i vår, at det er hentet inspirasjon fra terrorangrepet på New Zealand, i USA, og nå sist også i Bærum. Den smittefaren og det faktum at det er større rekruttering til nettsteder hvor det utveksles ideer om terrorangrep, er bakteppet, sier Solberg.

– Man ser at det kan være flere med potensiale. Hatefulle ytringer har det vært lenge, men dette er miljøer som ikke bare ytrer seg, men som også har potensiale til å utføre angrep, legger hun til.

VG har tidligere meldt at det gikk ut intern melding i politi-Norge tidlig i sommer om en negativ utvikling i de høyreekstreme miljøene over tid.

Det var før den terrorsiktede Philip Manshaus tok seg inn i Al Noor-moskeen i Bærum i forrige måned.

To dager etter angrepet gikk PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ut og bekreftet at PST hadde hatt den siktede Bærums-mannen på radaren ett år tidligere.

Manshaus har i avhør sagt at hensikten var å drepe flest mulig, men han ble stoppet før han rakk å skade noen i moskeen.

les også Terrorsiktet i politiavhør: Ville drepe så mange som mulig

Vanskelig å stoppe

– Det er vanskelig å stoppe de som opererer alene fordi de i planleggingsfasen ikke nødvendigvis involverer andre. Der det er nettverk, er det mulig for politiet å følge aktiviteten på forhånd. Derfor har vi gitt PST nye ressurser til ny metodebruk for å være bedre rustet i sin etterforskning, sier statsministeren til VG.

Allerede i 2015 begynte man å følge de høyreekstreme miljøene tettere. Ifølge Solberg skjedde dette fordi ut fra denne erfaringen:

– Når en type ekstremisme brer seg, vil det ofte svares opp ved at andre på motsatt side blir mer voldelig, sier hun.

les også Hvite massedrapsmenn finner inspirasjon i hverandre: – Det er en «copycat»-tendens

Varsle endringer

– Hvordan bør folk forholde seg til PSTs oppdaterte trusselvurdering?

– Folk kan være mer årvåkne. Om man ser endringer i adferd, hatprat og voldsforherligelse, bør man varsle politiet selv om det er noen man kjenner og er glad i hvis det utvikler seg til vrangforestillinger, sier hun.

Blant de såkalte symbolmålene som PST nå peker på, er møteplasser for muslimer og ikke-vestlige innvandrere, men også de politiske partiene og sentrale politikere.

Ifølge PST skyldes det beskyldninger i disse miljøene om at politikere «legger til rette for innvandring og den påståtte negative utviklingen av samfunnet».

– Merker du økt trykk i forhold til din egen sikkerhet?

– Nei, men jeg er blant de som er best skjermet. Norske statsministere har siden 2001 hatt beskyttelse hele tiden. Men nå i valgkampen bruker politiet ekstra store ressurser for å sikre politikere, sier Erna Solberg.

