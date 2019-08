ORDFØRER UTEN PARTI: Lillian Rasmussen (Bygdelista) er ordfører i Moskenes, en av kommunene hvor partiene er helt eller delvis borte. Foto: Helge Mikalsen, VG

Partiene flytter ut: Her styrer bygdelistene

MOSKENES (VG) 16 norske kommuner styres av en ordfører fra en lokal liste. I Moskenes i Lofoten kan velgerne velge mellom Bygdelista og Felleslista. Og én partiliste: Sosialistisk Venstreparti.

I mange av landets minste kommuner er det bygdelistene, og ikke de politiske partiene, som styrer kommunepolitikken.

– I kommunevalg er man mer opptatt av personer. Engasjerte folk finner sammen og man gjør ting i lag, på tvers av politisk tilhørighet, sier ordføreren i fiskeri- og turistkommunen Moskenes, Lillian Rasmussen til VG.

Rasmussen har vært ordfører i åtte år. Hun er medlem av Senterpartiet, men Sp har ikke noe lokallag i Moskenes.

Nå stiller hun til gjenvalg på toppen av Bygdelista. Ifølge ordføreren ble Bygdelista opprinnelig til etter systematiske stryking av kandidater fra den andre delen av kommunen. Det ble en kamp mellom bygdene i den lille kommunen:

Reine og omegn, mot Sørvågen og omegn.

Bygdestrid

Bygdestriden blusset opp igjen nylig. Med synkende barnetall kom kommunen til at de ikke kunne holde seg med to barnehager. Den ene skulle legges ned. Så da var striden i gang igjen: Skulle barnehagen på Reine stenges? Eller den på Sørvågen?

– Det var en heftig diskusjon. Så ble det flertall for å beholde barnehagen på Sørvågen, der skolen og biblioteket ligger. Jeg mener det var riktig. Ungene må få være i lag, sier Rasmussen - som bor på Sørvågen.

– Den avgjørelsen om å legge ned på Reine kan koste kommunen dyrt. Det var ikke klokt, sier kommunestyremedlem Bjørn Jensen (SV) - som bor på Reine.

Barnslig og uprofesjonell

Men hvorfor forsvant de store partiene? Både Ap og Høyre hadde egne lister i 2015.

– Moskenes Høyre er lagt ned. Jeg kan ikke svare for dem, sier Therese Holtan Larsen, som var Høyres gruppeleder siden 2015-valget.

– Men hvis du skulle svare for deg selv?

– Jeg har opplevd politikken i Moskenes som barnslig og uprofesjonell. Det var overhodet ikke aktuelt å stille til gjenvalg, svarer hun.

Arbeiderpartiets gruppeleder Laila Jusnes Kristoffersen sier:

– Jeg har fått ny jobb og stiller ikke til gjenvalg, og nummer to på Aps liste ville heller ikke fortsette. Det var vanskelig å rekruttere en ny liste, og det vil ta tid å bygge et nytt lag. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon og det er et stort ansvar å sitte i kommunestyret, sier hun.

Men SV klarte å stille liste. Førstekandidat Bjørn Jensen tror at deres politikk gjør en forskjell i kommunen:

– Å gå inn i en fellesliste var ikke aktuelt. SV har fått flertall for at kommunen strammer inn reglene for bygging i strandsonen. Fiskeri skal gå foran turisme og hyttebygging ved havet, sier Jensen.

Robek-kommune

Ordfører Rasmussen har en kommuneøkonomi til å grine av. Moskenes er en av 10 kommuner på den såkalte Robek-listen, og får ikke lov å låne penger uten at regjeringen godkjenner det.

Moskenes har et høyt antall såkalt ressurskrevende brukere som krever tilsyn og pleie 24 timer i døgnet. Det belaster kommuneregnskapet med 19 millioner av kommunens totale inntekter på 120 millioner. Kommunen har tryglet regjeringen om hjelp med denne kjemperegningen.

– Slik som økonomien vår er, må de som stiller til valg til kommunestyret være klar over at de påtar seg et ansvar, sier Rasmussen strengt.

– Men hvorfor stiller du til gjenvalg?

– Jeg synes det er spennende å være med og bidra til at Moskenes skal være et godt sted å bo. Så må vi jobbe videre med en mer rettferdig deling av kostnadene med de ressurskrevende brukerne, sier hun.

Partiene forsvant

I minst tre norske kommuner er de politiske partiene helt fraværende:

** I Modalen kjemper Solrenningslista og Samlingslista om kommune-makten.

** Utsira har også to lister: Felleslista og Bygdelista

** I Vevelstad kan velgerne velge mellom Kommunelista og Samarbeidslisten.

Røst: Sp, Rødt og partiløse fiskere

Litt lenger ut i Vestfjorden fra Moskenes, ligger Røst kommune ytterst i Lofoten, øykommunen med 519 innbyggere. Etter kommunevalget går ordfører Tor Arne Andreassen (Ap) av etter åtte år som ordfører.

– Jeg ble valgt inn sist på en fellesliste mellom Ap og Rødt. Men nå er jeg 66 år og vil roe ned. Men i Arbeiderpartiet var det ingen som ville påta seg å være ordførerkandidat. Vi har sikkert ikke vært flinke nok til å holde partiet i gang, sier Andreassen til VG.

KONGELIG: I fjor sommer tok Røst-ordfører Tor Arne Andreassen imot kong Harald og dronning Sonja, som var på fylkestur i deler av Nordland, Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tre lister stiller til valget på Røst: Sentrumslista, Samarbeidslista, og Felleslista Sp, Rødt og partiuavhengige fiskere. For første gang siden krigen stiller ikke Ap opp til valg.

– Jeg er bekymret for at partiene forsvinner. Lokalpolitikken går sin gang, men det er mye nasjonal politikk i ordførervervet. De som ikke har et partiapparat å fremme lokale saker igjennom, vil ha store problemer med å få kontakt med beslutningstagerne i Stortinget og regjeringen, sier Andreassen.

Savner partilister

Kari-Anne Nilsen (Sp) er helt enig. Hun topper Felleslista med Sp, Rødt og partiuavhengige fiskere:

– Det er synd at vi har bare en partiliste her. Vi ønsker oss en bedre havn for å eksportere enda mer fisk. Men jeg er redd for at det blir vanskelig å bli hørt på Stortinget for de som ikke har et parti å forholde seg til.

– Hva har Sp og Rødt til felles på Røst?

– Vi er enige om at fiskeripolitikken til regjeringen er en katastrofe for kysten, med sentralisering, stadig større båter og kvotene på stadig færre hender. Og så er vi enige om at ressursene skal fordeles rettferdig, sier Nilsen.

– Og nå vil du bli ordfører?

– Ja, som listetopp er jeg også ordførerkandidat. Jeg har ingen politisk erfaring, men har bred kompetanse ellers, så nå er det opp til velgerne. Men jeg tror nok selv at jeg passer best i regjering, sier Nilsen og flirer.

FOTNOTE: Artikkelforfatteren er i familie med et medlem av kommunestyret i Moskenes, men som stiller ikke til gjenvalg i år.

