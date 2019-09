SØKKVÅTT: Det blir en regntung start på tirsdagen for østlendingene. Foto: Storm Geo

Flomfare på Østlandet tirsdag: Kan komme opp mot 30 millimeter på få timer

Tirsdag er det sendt ut gult farevarsel for store deler av Østlandet. Bakken er mettet med regn, og det er ventet oversvømmelser.

Nå nettopp







– Det er jo veldig vått fra før av, så derfor sender NVE ut gult farevarsel for flom. Det er foreløpig ikke noe gult farevarsel sendt for nedbør, sier Rannveig Oftedal Eikill, statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt.

Det er et lavtrykk som kommer inn fra Sør-Sverige, som kan by på problemer. Hovedsakelig fra morgenen og utover formiddagen.

Ifølge Cecilie Villanger, meteorolog ved Storm Geo, er det områdene rundt Oslofjorden som vil få den våteste tirsdagen, men også Østfold, Vestfold og nordover mot Mjøsa må de belage seg på skikkelig paraply-vær.

Sjekk hvordan været blir der du er her

REGNTUNGT: Det er bare å belage seg på en klissvåt morgen på Østlandet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det vil regne godt på hele Østlandet i morgen, sier hun.

Fikk du med deg? Orkanen «Dorian»: Florida-mann parkerte bilen på kjøkkenet

På få timer kan det komme opp mot 30 millimeter med regn.

– Tidlig på morgenen kan det komme 20 til 30 millimeter med nedbør på tre timer, og det er jo en god del nedbør som skal ned på kort tid, sier Villanger.

Nedbørsmengdene er ventet å gi lokale oversvømmelser og flom.

– Vi har jo hatt lignende episoder tidligere i sommer der nedbørsmengdene ha ført til oversvømmelser uten at bakken har vært så mettet av vann, så det er en viss fare for at det skjer i morgen.

– Bakken i området er veldig mettet. Det har kommet masse nedbør de siste ukene, og bakken klarer derfor ikke å ta unna så mye nedbør. Det skal lite til for at det blir oversvømmelser, legger hun til.

Villanger oppfordrer de med kjellere utsatt for vann til å redde ut ting de er redd kan bli ødelagt, samt forsøke å demme opp dersom det er mulig.

Les også: Nye bilder viser skadene etter monsterorkan: – Apokalyptisk

– Ellers er det viktig at vannet har fri bane der det er naturlig at det skal renne. Det har jo også begynt å bli høst og bladverk har begynt å falle ned. Derfor kan det være lurt å renske kummer og takrenner.

Regnværet vil prege landsdelen til utpå formiddagen en gang, og deretter kan det til og med bli en solgløtt, skal vi tro meteorologen.

Publisert: 09.09.19 kl. 16:06







Mer om