Abid Raja (V) har fått sterk kritikk for sin kronikk i Aftenposten i dag. Nå skyter han tilbake.

Abid Raja: – Ikke min hensikt å kalle Frp nazister

Venstre-politiker Abid Raja beskyldte Fremskrittspartiet for å drive med «brun propaganda». Nå tar han selvkritikk.

Det er i et Facebook-innlegg Venstre-politikeren beklager ordbruken.

– Enkelte tolker «brun propaganda» til Hitler og nazisme. Fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri - ALDRI - i mine tanker, men som en referanse til fargen og grumset i måten retorikken serveres, skriver Raja og fortsetter:

– Det var faktisk så fjernt for meg at jeg ikke klarte å se at den kom. Jeg trodde det var selvsagt at det ikke var min hensikt å kalle Frp nazister. Det trodde jeg oppriktig, og om det er slik at «brun propaganda» er ensbetydende med nazisme, og da det ikke var min hensikt og intensjon, tar jeg gjerne selvkritikk på det. Jeg tar faktisk avstand fra det.

Trine Skei Grande: – Jeg vil ikke be om unnskyldning

Bakgrunnen for Rajas kronikk er flere utspill fra Frps Siv Jensen og Sylvi Listhaug i løpet av valgkampen. I et intervju og en kronikk i VG 2. september, hentet Jensen frem begrepet «snikislamisering», som hun fikk kritikk for også i 2009. Sylvi Listhaug publiserte 26. august et Facebook-innlegg, som raskt ble svært omdiskutert, om båtmigranter.

– Og til de i Frp som er såret over det, er jeg svært lei meg. Mitt poeng om at «snikislamisering» nører opp under særs fremmedfiendtlige holdninger står seg likefullt – du kan selv lese og gjøre opp en mening. Jeg håper også Frpere er lei seg overfor de muslimer som er såret over begrepsbruken, skriver Raja.

Siv Jensen hadde ikke mer å tilføye da hun ble spurt om Facebook-innlegget tirsdag ettermiddag.

– Jeg har sagt det jeg har å si om dette. Abid Raja sine uttalelser er å gå langt over streken, men nå velger jeg å ikke bruke mer tid på ham. Nå skal jeg bruke tid på politikk, sier Jensen til VG.

Abid Raja: – Det stinker av Frps retorikk

Konflikten mellom Venstre og Frp var i gang før helgen, men skjøt fart da Stortingsrepresentant Abid Raja (V) kritiserte Frp igjen i en kronikk i Aftenposten i dag. Særlig ordet «snikislamisering» får gjennomgå, i teksten som er rettet mot statsminister Erna Solberg.

– Ja, kjære statsminister, at Jensen trekker frem nettopp det begrepet som seks år tidligere ble beklaget fordi det kunne oppfattes som høyreekstremt, det kaller jeg brun skremselspropaganda, skriver Raja.

Per-Willy Amundsen ut mot Abid Raja: – Drar med seg statsministeren ned i søla

Flere sentrale Frp-politikere knytter Rajas utspill til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020. Det gjør også kilder internt i Venstre. Flere mener at Rajas utspill er et resultat av at han ønsker å bli partileder.

Frp-leder Siv Jensen tar sterk avstand fra Rajas kronikk:

– Dette er karakteristikker som går langt over grensen. Men vi kan ikke bruke tiden vår på Abid Raja og Venstre fremover. Vi ønsker ikke være en brikke i Venstres lederkamp, sier Jensen til VG.

