KRITISK SKADET: To pasienter ble brakt inn med ambulansehelikopter til Sandnessjøen sykehus etter en eksplosjon på et verksted fredag formiddag. Foto: Morten Hofstad, Helgelands Blad / NTB scanpix

To kritisk skadet i eksplosjon på verksted

To personer er kritisk skadet etter en eksplosjon på et verksted på øya Austbø like sør for Sandnessjøen i Nordland.

Oppdatering 16.58: Helgelandssykehuset opplyser til Helgelands Blad at i alt tre personer ble brakt inn til Sandnessjøen sykehus etter eksplosjonen. To av dem er overført til St. Olavs Hospital i Trondheim med kritiske skader.

Personene har mottatt livreddende førstehjelp på stedet, og er tatt med av luftambulanse til lokalt sykehus, sa operasjonsleder i Nordland politidistrikt Kjetil Kaalaas til VG tidligere fredag ettermiddag.

– To personer er hardt skadet. Vi vet ikke hva slags skader det er snakk om.

Det var en av arbeiderne på stedet som meldte fra om eksplosjonen.

– Nøyaktig hva som har skjedd har vi ikke oversikt over enda. Vi fikk melding klokken 11.45 om at det hadde vært en eksplosjon i forbindelse med arbeid på en båt, sier Kaalaas.

Ettersom det er snakk om en eksplosjon sier operasjonslederen at det er å anta at det kan være snakk om brannskader.

– Så blir det avgjort hva som skjer med de to videre der, sier operasjonslederen til VG.

Politiet vet på nåværende tidspunkt ikke hva som utløste eksplosjonen eller omfanget av denne. Lokalt politi ankom øya der verkstedet ligger rundt klokken 13.

– Politiet vil foreta åstedsundersøkelse og prøve å finn ut av hva som er årsaken til denne ulykken. Sånn vi har forstått det var det en arbeidskollega av de to skadede som meldte ifra til AMK om ulykken, så vi antar at det er vitner som i hvert fall har vært i nærheten, sier Kaalaas.

– Det er en etterforskning som vil ta tid, og vi må gjennomføre både avhør og tekniske undersøkelser.

