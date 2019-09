To alvorlig skadet etter eksplosjon på verksted

To personer er alvorlig skadet etter en eksplosjon på et verksted på øya Austbø like sør for Sandnessjøen i Nordland.

På Twitter skriver politiet at det jobbes med livreddende førstehjelp, og at personene vil bli fraktet til sykehus med luftambulanse.

– To personer er hardt skadet. Vi vet ikke hva slags skader det er snakk om, sier operasjonsleder i politiet i Nordland Kjetil Kaalaas til VG.

– Det har skjedd i forbindelse med båtarbeid. Verkstedet ligger ute på en øy.

Det var en av arbeiderne på stedet som meldte ifra om eksplosjonen.

Luftambulanse har ankommet stedet, og politiet er på vei.

–Det har vært en eksplosjon og i den forbindelse kan man anta at det er snakk om brannskader. De blir derfor kanskje fraktet til Haukeland sykehus i Bergen, sier Kaalaas.

Politiet vet på nåværende tidspunkt ikke hva som utløste eksplosjonen eller omfanget av denne.

