HJEMMET: Tekniske funn i Sloraveien 4, der Anne-Elisbeth Hagen forsvant, underbygger en av politiets hypoteser om at hun kan være drept i sitt eget hjem. Foto: Jørgen Braastad

Polititeori: Kan ha blitt drept i hjemmet

Etterforskerne i Lørenskog-forsvinningen har funnet tekniske spor i Sloraveien 4 som tyder på at Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt utsatt for vold før hun forsvant sporløst.

Det får VG opplyst.

Funnet av de tekniske sporene har ledet politiet til en teori om at kvinnen ble drept allerede den 31. oktober, og at hun deretter ble fjernet fra hjemmet sitt av en eller flere ukjente gjerningsmenn.

Så langt er det en gåte for politiet hvordan Hagen forsvant tilsynelatende sporløst fra sitt hjem. Politiet har siden mars unngått å svare på om de har noen mistenkte eller konkrete siktede i saken. Saken etterforskes per nå som en drapssak.

Funnene som underbygger politiets teori, stammer fra den grundige krimtekniske gjennomgangen av boligen som ble satt i gang i all hemmelighet den 2. november i fjor.

– Angrepet på badet

Politiet gjorde de første overfladiske undersøkelsene samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant. VG har tidligere blant annet skrevet at politiet da fant det som er blitt omtalt som slepespor på badet.

Etter det VG har fått opplyst er det klare indikasjoner på at badet er et meget sentral del av åstedet i Sloraveien, og at hun kan ha blitt angrepet der.

I tillegg jobber politiet nå med et skoavtrykk av typen Sprox i størrelse 45 som er avsatt flere steder i boligen, blant annet på et sted politiet mener er svært sentralt for den straffbare handlingen de etterforsker.

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier overfor VG at de ikke kan utelukke at Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt drept hjemme.

– Vi holder alle mulighetene åpne. Også på det spørsmålet der, sier Brøske.

– Hva finnes det av spor som kan tyde på at hun kan ha blitt drept i boligen?

– Vi ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar om hva som eventuelt er sikret på åstedet nå, sier etterforskningslederen.

Han ønsker heller ikke å tidfeste når politiet endret hovedhypotese fra kidnapping til drap.

Endret hovedhypotese

Det var på en pressekonferanse 26. juni at politiet gikk offisielt ut og forklarte at de hadde endret hovedhypotese i saken fra at Anne-Elisabeth Hagen var kidnappet, til at hun var drept.

– Det er fortsatt mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det som mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med et økonomisk motiv. Hovedhypotesen er derfor endret til at Anne-Elisabeth Hagen er drept, sa politiinspektør Tommy Brøske på pressekonferansen i juni.

Politiet ville da bare gi de mest overfladiske svarene på hvorfor de hadde endret hovedhypotese. Forklaringene Brøske ga da var tiden som hadde gått, mangel på livsbevis, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien om å levere det, valget av lite egnede kommunikasjonsplattformer, som gjorde det krevende å forhandle og påfallende liten vilje til å ta kontakt fra den angivelige motparten.

SPOR: Dette skoavtrykket, fra en Sprox-sko, ble funnet i Hagen-boligen. Politiet har etterlyst de som har kjøpt skotypen kontant ved Spar Kjøp-butikker. Foto: Tore Kristiansen

I tillegg viste politiet til en helhetsvurdering av etterforskningen på det tidspunktet.

Heller ikke da den angivelige motparten på nytt tok kontakt med familien den 8. juli, og skrev på en mail at Anne-Elisabeth Hagen var i live, var det nok til å overbevise politiet om å gå tilbake til sin opprinnelige hovedhypotese om at hun var kidnappet med økonomisk vinning som motiv.

Politiet holdt fast ved sin hovedteori om at det var mest sannsynlig at hun var drept.

Holden: - Ukjente opplysninger

VG skrev tidligere i sommer at familien Hagen har betalt over 10 millioner kroner til en angivelig motpart. Betalingen gikk elektronisk og skal etter det VG får opplyst ha vært en kryptovaluta.

Bistandsadvokat Svein Holden har blitt forelagt VGs opplysninger i denne artikkelen.

– Vi er ikke kjent med opplysninger som tilsier at Anne–Elisabeth Hagen kan være drept i boligen, sier bistandsadvokat Holden.

Tidligere i høst uttalte han til VG at familien forholder seg til Anne-Elisabeth Hagens forsvinning som en kidnappingssak. Han vil ikke si noe om hvordan familien ser på saken i dag.

Publisert: 13.09.19 kl. 17:00







